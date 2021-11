Arbeitsplätze «Versagen, leere Versprechen»: Aargauer Gewerkschaften trauen General Electric nach Aufspaltungs-Ankündigung nicht General Electric verkauft sein Energiegeschäft in der Schweiz. Was bedeutet das für die Arbeitsplätze an den Standorten im Aargau? Der US-Konzern beruhigt, die Gewerkschaften sind schockiert.

Was wird aus den GE-Jobs im Aargau?

Sandra Ardizone

An die Abbau-Schritte von General Electric in regelmässigen Abständen hat man sich im Kanton Aargau in den letzten Jahren gewöhnt. Die neuste Nachricht des US-Konzerns ist nun aber von historischer Zäsur. GE gab am Dienstag die Aufspaltung des Unternehmens bekannt.

GE will sich künftig auf sein Luftfahrtgeschäft beschränken. Sein Gesundheitsgeschäft bringt es an die Börse und behält dabei noch 20 Prozent. Der Rest wird verkauft.

Ebenfalls abgestossen will GE den Bereich, der die Standorte in der Schweiz und damit im Aargau betrifft: das Energiegeschäft. GE ist aktuell in Baden, Birr, Turgi und Oberentfelden tätig.

GE betont auf Anfrage in einer ersten Stellungnahme, die Aufspaltung des Konzerns habe «zum jetzigen Zeitpunkt keine erwartbaren Auswirkungen» auf die rund 2000 Angestellten in der Schweiz.

Vorwurf: «Versagen sondergleichen»

Die Gewerkschaften misstrauen der Sache allerdings mit Verweis auf die «leeren Versprechen und fadenscheinigen Erklärungen» zum Stellenabbau der letzten Jahre, wie die Dachorganisation Arbeit Aargau mitteilt. Obwohl man keine hohen Erwartungen mehr an den US-Konzern gehabt habe, schockiere die neuste Botschaft. Die Gewerkschaft spricht von einem «Versagen sondergleichen» und vom «Ausverkauf aller Schweizer Standorte» .

Weiter fordert Arbeit Aargau den Erhalt der Arbeitsstellen im Aargau sowie rasche Information über die weiteren Schritte. Ausserdem müssten die Angestellten über alle ihre Rechte im Zusammenhang mit einem Betriebsübergang in Kenntnis gesetzt werden und es müssen stets ihre Interessen gewahrt werden, insbesondere bei allfällig individuellen Absprachen zum Übergang der Arbeitsverhältnisse.



Regierungsrat Egli beunruhigt, aber verliert Zuversicht nicht

Der Aargauer Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli nimmt die neueste Entwicklung bei GE «mit einer gewissen Beunruhigung zur Kenntnis». Gleichzeitig betont der Regierungsrat, dass es auch Grund zur Zuversicht gebe: Das Turbinengeschäft laufe ja grundsätzlich gut. Und da habe der Aargau mit dem Standort Birr und dem bestehenden Knowhow gute Karten. «Wir sind in regelmässigen Kontakt mit GE», sagt Egli, «und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um die heutigen GE-Standorte in unserer Region zu halten und um die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern.»

In zweifacher Hinsicht ein dicker Schlussstrich

GE hat die Aufspaltung gestern bekannt gegeben. Larry Culp sprach von einem entscheidenden Moment in der Geschichte des Industriekonzerns. GE zieht damit tatsächlich einen dicken Schlussstrich, und zwar in zweifacher Hinsicht.

Ein Schlussstrich wird gezogen unter die verunglückte Übernahme des Gasturbinen-Geschäfts des französischen Konzerns Alstom für 10 Milliarden Dollar. Im Herbst 2015 wurde dieser Deal noch als Triumph gefeiert. GE hatte den ewigen Rivalen Siemens ausgestochen. Der deutsche Industrie­gigant wollte das Alstom-Geschäft ebenfalls haben. Damals sprach GE von «exzellenten Wachstumsaussichten». In der Schweiz wechselten über 5000 Mitarbeitende den Arbeitgeber. Und vier Standorte im Kanton Aargau zählten neu zum Weltkonzern GE: in ­Baden, Birr, Turgi und Oberentfelden.

Das Ende eines industriellen Konglomerats

Kurz darauf kollabierte das Gasturbinen-Geschäft. GE musste allein in der Schweiz über 3000 Stellen streichen, in mehreren Sparrunden. Die Investition von rund 10 Milliarden Dollar musste das Unternehmen vollständig abschreiben, auf null. Und nun, gerade einmal sechs Jahre nach dem grossen Triumph, will sich GE vom Geschäft mit den Gasturbinen wieder trennen. Anscheinend kriselt es nach wie vor. Im dritten Quartal 2021 stagnierte der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal. Und auf die Frage eines Analysten, wie der Umbau vorankomme, antwortete eine GE-Managerin ausweichend: «Ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir sind noch mittendrin. Es wird noch bis 2023 dauern.»

Den zweiten Schlussstrich zieht GE unter seine über 100-jährige Geschichte als breit aufgestelltes Konglomerat. Gegründet wurde GE einst von Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne. Vor allem unter dem legendären Chef Jack Welch wurde das Unternehmen zum gewaltigen Gemischtwarenladen – Finanzservices, medizinische Scanner und sogar Fernsehsender inbegriffen. Vor 20 Jahren war GE die wertvollste Firma der Welt, mit einem Börsenwert von 401 Milliarden Dollar. Vor fünf Jahren war es noch unter den Top 10 zu finden. Dann kollabierte der Börsenkurs. Neu ist GE bescheiden. Es begnügt sich mit einem einzigen Geschäft.