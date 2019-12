Arbeiten an Heiligabend: Angestellte in Spitälern und Pflegeheimen sind auch während der Feiertage im Dienst

Weihnachten gehört zu den wenigen hohen Feiertagen, an denen die meisten Geschäfte geschlossen sind und viele Unternehmen Betriebsferien machen. Trotzdem gibt es Menschen, die an Weihnachten arbeiten. Polizeibeamte etwa und Kirchenpersonal. Aber auch in den Gesundheitsbetrieben wird gearbeitet – und zwar meist mit normalem Personalbestand.

«Als Akutspital müssen wir jederzeit, auch an Weihnachten und Sylvester, die vollumfängliche Erfüllung unseres Leistungsauftrags inklusive 24-Stunden-Notfall sicherstellen können», sagt etwa Rahel Breisacher, Leiterin Pflege und Ökonomie beim Gesundheitszentrum Fricktal (GZF). Ähnlich tönt es im Alters- und Pflege­zentrum Salmenpark in Rheinfelden. «Als Pflegebetrieb sind wir an 365 Tagen im Jahr für unsere Gäste da. Entsprechend arbeiten wir an Wochenenden und Feiertagen eigentlich nach einer normalen und regulären Arbeitsplanung», sagt Geschäftsführer Ermin Hirkic.

Die Unternehmen setzen sich bei Feiertagen allerdings dafür ein, dass die Mitarbeitenden die Dienstpläne schon möglichst frühzeitig kennen. «Das ist uns ein wichtiges Anliegen», sagt Breisacher. Die GZF-Mitarbeitenden werden so schon rund zwei Monate vor Weihnachten informiert. «Die frühzeitige Kommunikation wird von unseren Mitarbeitenden sehr geschätzt», sagt Breisacher. Auch gäbe es immer wieder Mitarbeitende, die sich freiwillig für die Dienste über Weihnachten melden, etwa «weil sie wissen, dass Kollegen Familie haben». Das erlebt auch Ermin Hirkic. «Oft sind es Mitarbeitende, die einer anderen Religion oder Kultur angehören. Sie schätzen es, wenn sie im Gegenzug an den für sie wichtigen Festlichkeiten frei erhalten.»

Besuch und Dank vom Leitungsteam

Beim Pharmaunternehmen Novartis in Stein geht es über die Festtage in vielen Abteilungen dagegen etwas ruhiger zu und her. «Die Mitarbeitenden der traditionellen Produktion werden nicht oder nur reduziert arbeiten», sagt Mediensprecher Satoshi Sugimoto. Anders im Bereich der Zell- und Gentherapie. Hier wird der Produktionsbetrieb aufrechterhalten. «Dies insbesondere aufgrund des vorgegebenen Produktionszyklus, der jeweils 21 Tage beträgt», erklärt Sugimoto. «Es soll möglichst vielen Mitarbeitern ein Weihnachtsfest im Kreise der Familien und Freunden ermöglich werden, aber der Patient geht immer vor.» So könne es auch zu kurzfristigen Einsätzen kommen, wobei die Mitarbeitenden im Voraus wüssten, dass diese Möglichkeit besteht. Dafür besuchen die Leitungsteams die Mitarbeitenden zwischen den Feiertagen und danken ihnen für den Einsatz.

Die Festtage sind in den Betrieben speziell, auch wenn gearbeitet wird. Ermin Hirkic und Rahel Breisacher sprechen von einer «gewissen Entschleunigung» um Weihnachten. «Die Besucher der Gäste haben mehr Zeit als während des Jahres und kommen oft mit Festtagslaune und Geschenken vorbei», sagt Hirkic. Im GZF werden zur Weihnachtszeit zudem keine Elektiv- sondern nur Notfall­operationen durchgeführt. «Da wir dennoch mit dem gleichen Personalbestand arbeiten, ergibt sich jedem einzelnen Mitarbeiter etwas mehr Zeit. Dies wiederum kommt unseren Patienten zugute», sagt Breisacher. Das Spital zeigt sich ausserdem nachsichtig, wenn Angehörige etwas länger bei ihren Liebsten bleiben wollen. «Da drücken wir auch sehr gerne ein Auge zu, wenn der Besuch über die ordentlichen Besuchszeiten hinausgeht.»