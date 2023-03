Aprilwetter Sturmwarnung der Stufe 3: In diesen Aargauer Regionen ist grosse Vorsicht geboten Zwar beginnt der April erst morgen, aber das Wetter hat schon in diesen Tagen auf den neuen Monat umgestellt. Heute Freitag werden im Kanton Aargau Gewitter und starke Stürme mit Windspitzen bis zu 110 km/h erwartet – in der Höhe sogar mit bis zu 140 km/h.

Im Aargau werden starke Windspitzen erwartet. Benjamin Manser

Sonnige Abschnitte wechseln sich heute Freitag mit teils starken Gewittern ab. Am Morgen wurde für den Kanton Aargau eine Sturmwarnung der Stufe 3 herausgegeben. Es könnte «erhebliche Gefahr» drohen in gewissen Regionen. Es werden starke Stürme mit Windspitzen bis zu 110 km/h erwartet – in der Höhe sogar mit bis zu 140 km/h.

Mögliche Auswirkungen der Gefahrenstufe 3 sind: Äste können brechen, einzelne Bäume umstürzen, Dächer beschädigt werden, Zelte und Baugerüste könnten dem Wind nicht mehr standhalten und der Strassen-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr könnte beeinträchtigt werden.

Meteoschweiz empfiehlt, lose Gegenstände im Freien zu befestigen oder an einem geschützten Ort zu versorgen, Türen und Fenster zu schliessen, Fahrzeuge wenn möglich unterzustellen (nicht unter Bäume oder bei Baustellen), Befestigungen von Solaranlagen zu prüfen und Baustellen sowie Schiffs- und Bootsanlegestellen zu sichern.

Während des Sturms sollte man auf jegliche Art von Aktivitäten auf Gewässern verzichten sowie Wälder und Alleen meiden. Zudem sollten Schäden an Gebäuden oder Infrastrukturen nicht während des Sturms repariert werden. Und im Strassenverkehr sollte vorsichtig gefahren werden.

Am stärksten stürmen soll es zwischen 12 und 17 Uhr.

In folgenden Regionen ist Vorsicht geboten:

- Aarau-Lenzburg

- Frick-Leibstadt

- Limmattal

- Rheinfelden

- Wohlen-Albis

- Zofingen-Triengen

- Zurzach-Bülach

- Olten-Gösgen

- Emmen-Hochdorf

- Oberes Baselbiet