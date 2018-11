Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden in der Woche 44 in der Region Aargau, Solothurn und beide Basel fünf Patienten mit Verdacht auf Grippe gemeldet. Das entspricht in etwa dem Wert vom gleichen Zeitraum im Vorjahr. Grippeähnliche Erkrankungen seien derzeit schweizweit sporadisch verbreitet, pro 100 000 Einwohner wurden 18 Fälle gemeldet. Der saisonale epidemische Schwellenwert von 68 Grippeverdachtsfälle wurde demnach noch nicht erreicht.

Laut BAG konnte bisher in jedem Winter eine Grippewelle festgestellt werden. Richtig los geht es meistens kurz vor Weihnachten, die Welle dauert dann bis ungefähr Mitte Februar an. In Europa seien in den vergangenen Wochen in allen Ländern niedrige Aktivitäten der grippeähnlichen Erkrankungen gemeldet worden, ebenso in Nordamerika und Asien, wobei in Kanada in der Woche 43 der saisonale Schwellenwert bereits überschritten worden ist. (az)