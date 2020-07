Anwohner von Migros-Siedlung nerven sich über Reklamationen: «Kinder sollen Kinder sein dürfen»

Es ist ruhig in der Rösslimatte. Die Hitze hat die Anwohner in die Häuser getrieben – sofern sie nicht in den Ferien oder bei der Arbeit sind. In den Gärten zwischen den massigen Wohnblöcken halten sich nur wenige Menschen auf, die zahlreichen Spielplätze sind mehr oder weniger verwaist.

Das Quartier in Buchs hat es zuletzt schweizweit in die Medien geschafft. Dies, weil die Besitzerin, die Migros-Pensionskasse (MPK), die Securitas aufgeboten hatte, um abends für Ruhe zu sorgen. Immer und immer wieder hätten sich Anwohner über Lärm beschwert, wegen schreienden Kindern, feiernden Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die bis spät in der Nacht noch Lärm machen.

Davon ist kurz vor Mittag nichts zu spüren. Tatsächlich halten sich mehr Journalisten als Anwohner im Freien auf – alle auf der Suche nach Menschen, die Auskunft geben würden, wie es sich denn so lebt, in diesem «Problem-Quartier».

«Es sind halt einfach Kinder»

Die einzige anwesende Person, die mit Namen hinsteht, ist Nicole Keller. Seit zehn Jahren wohnt die Mutter im Quartier, ihre Tochter besucht die örtliche Schule. «Schlimm» findet sie den ganzen Rummel. «Es wird gesagt, die Kinder würden den ganzen Tag herumschreien und bis abends Lärm machen.

Das stimmt gar nicht. Es sind halt einfach Kinder. Da ist es doch normal, dass sie spielen und ab und zu auch Mal schreien.» Für wen das schon zu viel sei, der sollte vielleicht nicht in eine familienfreundliche Überbauung ziehen, findet sie. Und dass nun die Securitas unterwegs ist, findet sie übertrieben.

Das Problem sieht sie, wenn denn überhaupt, woanders: «Ständig spricht man von den Kindern. Aber es gibt ja auch Erwachsene, die abends Party machen. Und von denen redet niemand.»

Während Keller die einzige ist, die mit Namen hinsteht, gibt es auch andere Stimme, die, anonym, diesen Standpunkt vertreten. So etwa eine Anwohnerin, die seit bald 20 Jahren und ohne eigene Kinder in der Rösslimatte wohnt. «In all der Zeit habe ich mich noch nie über übermässigen Lärm aufgeregt», schreibt sie.

Und: «Während dem Lockdown konnten wir problemlos bei offenem Fenster von zu Hause arbeiten.» Wieso würde man einen Kindergarten bauen und mit einer kinderfreundlichen Umgebung werben, so Familien anziehen, und dann doch «so eine Aktion gegen Familien starten», fragt sie sich.

Gerne würde sie im Quartier wohnen, schreibt sie weiter, «aber das Verhalten der MPK gegenüber den Mietern wird zunehmend mühsam und besteht vermehrt darin, Familien und Kindern wegen Dingen zu schikanieren, die niemanden stören.»