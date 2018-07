Die Delegation überprüfte die Umsetzung ihrer 2012 abgegeben Empfehlungen. Insgesamt habe die Kommission bei ihrem Besuch im August 2017 einen positiven Eindruck erhalten, heisst es im Bericht. Trotzdem wurden einige Punkte bemängelt. Die Delegation stellte fest, dass sich mit einer Ausnahme alle Personen wegen Fluchtgefahr in der Sicherheitsabteilung aufhielten. Nach Ansicht der NKVF sollten Einweisungen in eine Hochsicherheitsabteilung aber nur bei Vorliegen einer «erheblichen Fremdgefährdung» angeordnet werden.

Landammann Alex Hürzeler schreibt in der Stellungnahme des Kantons, die Empfehlung werde «grundsätzlich bereits so umgesetzt». Allerdings lasse das «Merkblatt des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz eine Einweisung in eine Hochsicherheitsabteilung auch bei blosser Fluchtgefahr ausdrücklich zu». Diese Möglichkeit sollte weiterhin offen stehen, um «ausnahmsweise ganz besonders fluchtgefährliche Gefangene sicher inhaftieren zu können».

Auch an der Telefonpraxis will der Kanton «aus Sicherheits- und Betriebsgründen» festhalten. Ausserdem habe eine Umfrage bei den Gefangenen ergeben, dass kein Änderungsbedarf bestehe, heisst es in der Stellungnahme.

Die Häftlinge im Sicherheitstrakt dürfen 30 Minuten pro Woche mit Angehörigen oder Partnern telefonieren, wenn sie dies drei Tage im Voraus anmelden. Das empfindet die Kommission als restriktiv. Wenn Häftlinge im Sicherheitstrakt Besuch empfangen, werden systematisch Trennscheiben eingesetzt. Die NKVF empfiehlt, auch Besuche ohne Trennscheibe zu ermöglichen, «sofern aus Sicherheitsgründen möglich». Auch daran will der Kanton nichts ändern: «Wären Besuche ohne Trennscheiben zu verantworten, müsste der Gefangene sofort in den Normalvollzug versetzt werden», schreibt die Regierung. (nla)