Anti-Terror-Übung: 100 Aargauer Kantonspolizisten und Mitglieder des Kantonalen Führungsstabes im Einsatz

Um herauszufinden, wie die involvierten Sicherheitsorganisationen einen Krisenfall bewältigen können und wie sie in einer über einen längeren Zeitraum andauernden Bedrohungslage zusammenarbeiten, erschuf man ein künstliches Szenarium: Angriffe gegen kritische Infrastrukturen, erpresserische Forderungen und drohende Anschläge.

Die Übungen waren in zwei Teile gegliedeet: die Sicherheitsverbundsübung (SVU 19) und die Gesamtnotfallübung (GNU). Die SVU 19 unterstand der Verantwortung des Kommandanten der Kantonspolizei Aargau, Michael Leupold: «Wir konnten in den letzten Tagen wertvolle Erfahrungen sammeln», zog dieser eine erste Bilanz, «die neue Kantonale Notrufzentrale und die neuen Führungseinrichtungen am Standort Polizeikommando in Aarau haben sich bewährt».

Die nationale Zusammenarbeit sei anspruchsvoll und aufwändig. Zudem habe man durch die im Aargau vergleichsweise niedrige Polizeidichte sowie das duale Polizeisystem nur beschränkt Möglichkeiten, Reserven zu bilden.