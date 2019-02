Sie hatte die Anlaufstelle Integration Aargau (AIA) seit deren Gründung 2010 geleitet, nun verlässt Lelia Hunziker den Posten. Neu übernimmt sie die Geschäftsleitung der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration in Zürich. An ihre Stelle tritt am 1. April Michele Puleo.