Bezirk Bremgarten Schlag gegen Kinderpornografie: 47-Jähriger im Aargau festgenommen – er betrieb Tauschbörse im Darknet Der Aargauer Staatsanwaltschaft gelang ein Schlag gegen das international organisierte Verbreiten von Kinderpornografie im Internet. Der Betreiber einer Kinderpornografie-Tauschbörse im Darknet konnte ermittelt und festgenommen werden.

Der Beschuldigte 47-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Bezirk Bremgarten hatte seit 2019 im Darknet mehrere Foren zum Austausch von Kinderpornografie betrieben. Mitglieder aus diversen Nationen tauschten dort Tausende von Bildern und Videos mit strafbarem Inhalt aus.

Zudem hatte der Tatverdächtige in Freizeitparks in der Schweiz und in Deutschland heimlich Fotos von spielenden Kindern gemacht, um diese später gegen Kinderpornografie zu tauschen oder an Dritte weiterzuleiten. Insgesamt wurden auf den Geräten des Mannes über 1’400’000 kinderpornografische Dateien gefunden.

Verhaftung bereits im Frühling

Der entscheidende Hinweis kam aus Deutschland, genauer gesagt von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Es folgten aufwendige digitale Ermittlungen der Schweizer Strafverfolgungsbehörden. Das Kompetenzzentrums Cybercrime der Aargauer Staatsanwaltschaft konnte in enger Zusammenarbeit mit dem Dienst IT-Forensik und Cybercrime der Kantonspolizei schnell die Verdachtsmomente gegen den Verdächtigen erhärten.

Im Frühling dieses Jahres folgte dann der Zugriff: Der Mann wurde verhaftet, eine Hausdurchsuchung an seinem Wohnort im Bezirk Bremgarten durchgeführt. Die noch im Netz befindlichen Internet-Foren wurden durch die Behörden vom Netz genommen.

Zudem führten die Ermittlungen zu Hinweisen dreier weiterer mutmasslicher Beschuldigter im umliegenden Ausland, die an die zuständigen Stellen weitergegeben wurden.

Sechs Jahre Gefängnis und Landesverweis gefordert

Der 47-jährige Deutsche sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sowohl das Zugänglichmachen und Verbreiten von kinderpornografischem Material vor, sowie auch das Herstellen von eigenem Material durch Aufnahmen an öffentlichen Plätzen und der Konsum und Besitz der Dateien.

Nun wird am Bezirksgericht Bremgarten Anklage erhoben. Neben einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren beantragt die Staatsanwaltschaft auch ein Tätigkeitsverbot für die Arbeit mit Minderjährigen sowie einen Landesverweis von 10 Jahren. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

Bereits im Mai gelang den Aargauer Strafverfolgungsbehörden ein wichtiger Schlag gegen die Pädokriminalität: Nach jahrelangen Ermittlungen wurden 2200 Fälle aufgedeckt – weltweit sind Hunderte Verfahren eröffnet und Personen verhaftet worden. (phh)