Anhörung Staatspersonal will mehr Geld für die Aargauische Pensionskasse, SVP bremst mit aller Macht Der Kanton will zum Ausgleich für den tieferen Umwandlungssatz für Ältere eine Einmalzahlung machen und verschiedene Verbesserungen. Der Angestelltenverband hat weitergehende Forderungen, die SVP verweist auf die einst erfolgte Ausfinanzierung mit einem Milliardenbetrag.

Die Aargauische Pensionskasse hat ihren Sitz in Aarau Marcel Siegrist / AAR

Das Finanzdepartement hat bis vor Pfingsten eine Vorlage zur Sicherung der beruflichen Vorsorge in eine Anhörung geschickt (vgl. Box rechts). Sie betrifft die Aargauische Pensionskasse (APK). 2021 zählte diese 34 425 Versicherte, sowie 13 725 Rentnerinnen und Rentner. Auf jeden Versicherten kommen 0,4 Rentnerinnen und Rentner.

SVP: wurde ausfinanziert mit Milliardenbetrag

Wohl am weitesten voneinander entfernt in der Anhörung sind SVP und die KASPV, die Konferenz der Aargauischen Staatspersonalverbände. Bei der SVP kommt etwa die geplante Abfederung des tieferen Umnwandlungssatzes (vgl. Box unten) ganz schlecht an. Sie schreibt: «Die Steuerzahlenden haben die APK bereits mit einem Milliardenbetrag ausfinanziert. Seither performt sie allerdings leider unterdurchschnittlich und weist eine schlechte Finanzstruktur auf. Es ist nun nicht an den Steuerzahlenden, weiter zu bezahlen.» Die SVP fragt auch mit Blick auf die Performances 2021 der Pensionskassen von gut 8 %, ob die Senkung des Umwandlungssatzes von 5.3 % auf 5.0 % längerfristig nötig war.

Staatsangestellte: Verband fordert Verbesserungen

Demgegenüber schreibt KASPV-Präsident Marco Hardmeier, in ihrem Fall seien die Altersguthaben «seit 2009 nicht annähernd risikogerecht verzinst worden. Das Sanierungskonzept hat die Aktivversicherten einseitig zu Leistungen, sogenannten Minderverzinsungen, gezwungen. Dies führte dazu, dass die Renten der über 60-jährigen trotz per 31.12.2007 volleingezahlten Altersguthaben, trotz 100%-er Tätigkeit, trotz leicht gestiegenen Löhnen, trotz Verlängerung der Lebensarbeitszeit, signifikant unter den prospektiven Renten beim Primatwechsel bleiben.» Die KASPV begrüsst die geplanten Abfederungsmassnahmen. Es sei aber etwa nicht nachvollziehbar, dass eine Einmaleinlage erst ab Alter 50+ (vgl. Box) geplant ist. Sie fordert Berechnungen auch für eine Begünstigung von 40+ und 45+-Angestellten. Die KASPV fordert mehrere Verbesserungen der Vorlage.

Die SP unterstützt die Vorlage, fordert aber weitere Anpassungen, damit die Renten auch in Zukunft die Lebenshaltungskosten decken können. Nötig seien dringend Lohnanpassungen beim Staatspersonal, damit der Kanton Aargau als Arbeitgeber attraktiv bleibt, so die SP.

Grüne erstaunt über fehlende Wertschwankungsreserve

Mit fast allen Vorschlägen einverstanden sind auch die Grünen. Ihr Credo lautet dabei: «Verbesserte Leistungen der APK sind wichtig, da das Lohnniveau der Mitarbeitenden in Bezug auf die Vergleichskantone zu tief ist.» Sie nehmen aber mit Erstaunen zur Kenntnis, dass die APK (per 31.12.2020) über keinerlei Wertschwankungsreserve verfügt. Das bis anhin gültige Sanierungskonzept bei einer Unterdeckung zielt einseitig auf Minderverzinsungen zulasten der Versicherten ab, hier herrsche dringender Handlungsbedarf, so die Grünen.

Bei der Mitte kommt die Vorlage gut an. Sie unterstützt diese grundsätzlich, findet die Einmaleinlage (vgl. Box) «aber etwas gar grosszügig». Unzufrieden ist Die Mitte mit dem Umgang mit der Arbeitgeberbeitragsreserve. Generell hätte die Revision mutiger ausfallen dürfen, schreibt sie.

FDP geht Einmaleinlage schon für Angestellte 50+ zu weit

Mit zwei gewichtigen Ausnahmen einverstanden ist auch die FDP. Sie sperrt sich jedoch gegen den Vorschlag einer Einmaleinlage für die Arbeitnehmenden 50+. Begründung: «Wir sehen ein, dass eine ausgleichende Massnahme angezeigt ist. Dennoch greift der Vorschlag ab 50 zu weit. In der Botschaft sind Varianten einer feiner gestaffelten Lösung darzustellen, zum Beispiel. 55-60 und 60-65 jährige.» Auch beim Vorschlag einer Finanzierung allfälliger Sanierungsbeiträge über die Spezialfinanzierung Sonderlasten hält die FDP die Stop-Kelle hoch. Sie verlangt drei Szenarien, mit welchen Beträgen denn da zu rechnen wäre.

Kritik gibt es von der GLP. Sie hält Zeitpunkt und Umfang der Herabsetzung des Umwandlungssatzes durch die APK für fragwürdig. Während die APK per Ende 2021 einen komfortablen Deckungsgrad von rund 108 Prozent ausweisen kann, habe sich die Personalsituation der kantonalen Verwaltung inklusive Lehrpersonen laufend verschärft. Da die Attraktivität des Aargau als Arbeitgeber zu schwächen, bereitet der GLP Sorge. Mit den Änderungen sei man zwar grundsätzlich einverstanden, sieht aber im Detail noch Klärungsbedarf.

Gänzlich mit allen Vorschlägen der Regierung einverstanden ist die Gemeindeammänner Vereinigung des Kantons Aargau, wie aus ihrer Anhörungsstellungnahme hervorgeht.

Darauf, wie die Regierung die auseinanderdriftenden Forderungen aufnimmt, darf man gespannt sein. Ihre Botschaft an den Grossen Rat wird im dritten Quartal 2022 erwartet.