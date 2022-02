Anhörung Regierung will mehr Personal für Zivilschutz und Feuerwehr: Nicht alle Parteien begrüssen einen obligatorischen Infotag Für einmal verlaufen die Fronten nicht zwischen rechts und links. Die SP Aargau begrüsst das aktive Anwerben motivierter Personen für den Bevölkerungsschutz. Die Grünen hingegen sind total dagegen. Beim freiwilligen Engagement einen «derart einseitigen Fokus» auf den Sicherheitsbereich zu legen, sei «unausgewogen und inadäquat».

Bevölkerungsschutzorganisationen kämpfen mit Personalengpässen: Der Regierungsrat will dem mit obligatorischen Infotage für Frauen, Ausländerinnen und Ausländer entgegenwirken. Britta Gut

Der Bund hat per 1. Januar 2021 die Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzgebung totalrevidiert. Deshalb muss nun auch das kantonale Gesetz über den Bevölkerungsschutz und Zivilschutz angepasst werden. Der Regierungsrat will die Gelegenheit nutzen, um die Rechtsgrundlagen im Bevölkerungsschutz weiterzuentwickeln.

Unter anderem hat der Regierungsrat vorgeschlagen, ei-nen obligatorischen Informationstag einzuführen. Nicht nur für Schweizer Männer, die dienstpflichtig sind, sondern auch für Schweizerinnen, Ausländerinnen und Ausländer. Dadurch sollen mehr Freiwillige für den Bevölkerungsschutz rekrutiert werden können, beispielsweise für die Feuerwehr. Denn die Bevölkerungsschutzorganisationen kämpfen mit Personalengpässen, und die bisherigen Veranstaltungen auf freiwilliger Basis würden das Zielpublikum nur in sehr bescheidenem Umfang erreichen.

SP findet obligatorischen Infotag sinnvoll

Die SP Aargau findet obligatorische Infotage eine gute Idee. Die Partei begrüsst insbesondere, dass Bürgerinnen und Bürger ohne Schweizer Pass aktiv für Einsätze im Bevölkerungsschutz gewonnen werden sollen.

«Im Bevölkerungsschutz als solidarische Aufgabe können sich alle motivierten Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von Geschlecht und Herkunft engagieren.»

Dies aktiv zu bewerben, macht aus Sicht der SP Sinn. Allerdings finden die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, der Kanton solle eine formelle Gesetzesgrundlage schaffen, um eine Entschädigung an die Teilnehmenden auszurichten. 100 Franken für den halben Tag erscheinen der SP als angemessen. Bezahlen soll der Kanton.

Grüne sind entschieden dagegen

Die Grünen Aargau hingegen lehnen eine obligatorische Infoveranstaltung entschieden ab. Im gesellschaftlichen Zusammenleben gebe es verschiedenste Bereiche, die auf Freiwilligenarbeit angewiesen seien und in denen die Freiwilligen-arbeit einen grossen gesellschaftlichen Nutzen generiere, hält die Partei in ihrer Vernehmlassungsantwort fest. Als Beispiele führen die Grünen Care-Arbeit, Engagement im Kultur-, Umwelt- oder Sportbereich auf. Die Partei findet:

«Vonseiten Kanton beim freiwilligen Engagement nun einen derart einseitigen Fokus auf den Sicherheitsbereich zu legen, ist unausgewogen und inadäquat.»

Anstelle des Versuchs, mit obligatorischen Informationsveranstaltungen den personellen Bestand hoch zu halten, sollten aus Sicht der Grünen eher die Strukturen überdacht und angepasst sowie die Zahlen der Soll-Bestände nach unten korrigiert werden.

SVP zweifelt am Erfolg

Die SVP Aargau will ebenfalls keinen obligatorischen Infotag. Die Partei begrüsst zwar den Versuch des Kantons, das Problem selber zu lösen, «bis Bern handelt». Die SVP zweifelt aber am Erfolg der angedachten obligatorischen Informationstage. Der Anhörungsbericht der Regierung lasse auch noch viele Fragen offen, etwa, ob Frauen, die am Orientierungstag teilgenommen haben, auch an die Infoveranstaltung müssen oder wie man Ausländerinnen und Ausländer betreue, die kein Deutsch könnten.

Die SVP regt eine «kann»-Formulierung an, sollte der Regierungsrat am Informationstag festhalten wollen. So könnte auch darauf verzichtet werden, «sollten sich die Veranstaltungen als Flop herausstellen», schreibt die Partei in der Stellungnahme.

FDP, GLP und Mitte verlangen Überprüfung nach fünf Jahren

Die Freisinnigen stehen einem obligatorischen Infotag skeptisch gegenüber. Zwar könne er helfen, die Bestände für die verschiedenen Organisationen des Bevölkerungsschutzes auch in Zukunft sicherzustellen, so die FDP. Allerdings sei fraglich, ob es dazu einen halben Tag brauche. Ausserdem wünschen sich die Freisinnigen eine Überprüfung fünf Jahre nach der Einführung. Denn der positive Effekt aus der geplanten Änderung sei «nicht offensichtlich». Eine Überprüfung der Wirksamkeit verlangen auch die Grünliberalen und die Mitte.

Rechtsgutachten zeigt, dass Obligatorium nicht geht

Ein obligatorischer Infotag ist auch rechtlich umstritten, wie das SRF-Regionaljournal Aargau-Solothurn am Montag berichtet. Demnach hatte der Bund 2017 ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, welches zum Schluss kommt, dass sie Einführung eines obligatorischen Orientierungstags für Schweizerinnen einen erheblichen Eingriff in die persönliche Freiheit darstellen. Da mildere Massnahmen bestünden, sei ein obligatorischer Infotag nicht erforderlich und damit verfassungswidrig.

Das zuständige Departement von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati hält gegenüber dem SRF-Regionaljournal fest, man habe die rechtliche Situation geprüft. Eine sogenannte Bürgerpflicht könne man auf kantonaler Ebene ausweisen.

SVP und FDP sorgen sich um die Regionalen Führungsorgane

Andere Anpassungen, beispielsweise die bessere Einbeziehung der Partner des Bevölkerungsschutzes in die Kommunikations- und Alarmierungssysteme waren in der Anhörung weitgehend unbestritten.

Fragen haben die bürgerlichen Parteien aber in Bezug auf die Rolle der Regionalen Führungsorgane (RFO). Die SVP ist dagegen, dass die RFO kombinierte Leistungsaufträge durch den Kanton erhalten sollen. Die Freisinnigen halten fest, die RFO dürften nicht zum «reinen Ausführungsorgan des Kantons» werden. Wenn der Kanton neu Leistungen definiere, müsse er einen Teil der Kosten übernehmen.

Als Nächstes wird das Gesetz in den Kommissionen und im Grossen Rat beraten. In Kraft gesetzt werden soll es 2024.