Anhörung Das Aargauer Schulgesetz wird einer Totalrevision unterzogen – das sind die fünf wichtigsten Punkte Das geltende Schulgesetz trat vor über vierzig Jahren in Kraft. Mit einer Totalrevision soll es neu geordnet, sprachlich aktualisiert und konsolidiert werden. Zudem werden verschiedene Anliegen aus dem Grossen Rat aufgenommen. Am Freitag stellte Bildungsdirektor Alex Hürzeler die wichtigsten Änderungen vor.

Regierungsrat Alex Hürzeler stellt die Totalrevision des Schulgesetzes vor. Bild: Severin Bigler

Das geltende Schulgesetzt stammt aus dem Jahr 1982 und wurde schon 46 Mal in einzelnen Bereichen angepasst. Die am Freitag vorgestellte Totalrevision soll das Gesetz besser lesbar machen und Entwicklungen der letzten Jahre aufnehmen. Die Vorlage geht nun in die Vernehmlassung, Parteien und Verbände können sich dazu äussern. Das sind die wichtigsten Punkte:

Warum ist eine Totalrevision nötig?

Die Lesbarkeit des geltenden Schulgesetzes hat über die Jahre stark gelitten: Es wurden viele Paragrafen geändert, gestrichen oder eingefügt. Bei aufgehobenen Paragrafen blieb lediglich die Nummerierung stehen, während Ergänzungen zu unübersichtlichen Paragrafen mit zahlreichen Absätzen führten.

Kommen jetzt grosse inhaltliche Änderungen auf die Aargauer Schulen zu?

Nein. Bildungsdirektor Alex Hürzeler erklärte an der Medienkonferenz, die Volksschule habe in den letzen Jahren prägende Änderungen erlebt, etwa die Umstellung auf 6 Jahre Primar / 3 Jahre Oberstufe, der Aargauer Lehrplan oder die Abschaffung der Schulpflege. «Jetzt ist es angezeigt, die Ergebnisse der vergangenen Teilrevisionen im Volksschulbereich zu konsolidieren, ohne die Schulen mit weitergehenden inhaltlichen Neuerungen zu belasten.» Trotzdem werden einige Änderungen geringfügige Auswirkungen auf Schulen, Lehrer und die Schülerinnen und Schüler haben.

Wie ist das Gesetzt aufgebaut?

Die Systematik des Volksschulgesetzes wird neu aufgebaut und die wenigen Regelungen im Schulgesetz, welche die Mittelschulen betreffen, zusammen mit den bestehenden Regelungen des Mittelschuldekrets in ein neues Mittelschulgesetz überführt. Die beiden neuen Gesetze werden sprachlich an die heutige Zeit angepasst (Abschaffung des generischen Maskulinums) und die Regelungen gemäss den Entwicklungen und der Rechtsprechung ausgestaltet.

Was gibt es für konkrete Änderungen?

Das sind die vorgestellten, materiellen Änderungen (nicht vollständig):

Volksschulgesetz Talent- und Spitalschulung: Hans-Jürg Roth, Leiter Rechtsdienst im Departement Bildung, Kultur und Sport, erklärte an der Medienkonferenz, dass beide Themen am gleichen Übel leiden würden: «Wir haben keine klaren Grundlagen.» Die Talentschulung betrifft etwa die Sportschule in Buchs. Die Spitalschulung betrifft Schülerinnen und Schüler, die lange Zeit im Spital sind und deshalb dort unterrichtet werden müssen. Beides sind Nischenangebote, die nun gesetzlich auf eine festere Grundlage gestellt werden sollen, auch damit der Kanton bessere Finanzierungsmöglichkeiten hat.

Absenzen im Zeugnis: Wie Roth erklärte, sei dies ein emotionales Thema, das immer wieder diskutiert wurde. Geeinigt hat man sich darauf, dass in der Oberstufe unentschuldigte Absenzen ins Zeugnis eingetragen werden.

Wie Roth erklärte, sei dies ein emotionales Thema, das immer wieder diskutiert wurde. Geeinigt hat man sich darauf, dass in der Oberstufe unentschuldigte Absenzen ins Zeugnis eingetragen werden. Verbindlichere Zusammenarbeit der Gemeinden: Im heutigen Gesetz ging man davon aus, dass die Gemeinde alle Schulen führt, mit Ausnahme von den Bezirksschulen. Für die Regelungen bezüglich Bezirksschule haben einige Gemeinden aber gar keinen Vertrag. In den letzten Jahren gab es zudem vermehrt Projekte, bei denen Gemeinden zusammengearbeitet haben (z.B. Regos). Künftig sollen zwischen den Gemeinden Verträge abgeschlossen werden, oder sie organisieren sich in einem Verband.

Im heutigen Gesetz ging man davon aus, dass die Gemeinde alle Schulen führt, mit Ausnahme von den Bezirksschulen. Für die Regelungen bezüglich Bezirksschule haben einige Gemeinden aber gar keinen Vertrag. In den letzten Jahren gab es zudem vermehrt Projekte, bei denen Gemeinden zusammengearbeitet haben (z.B. Regos). Künftig sollen zwischen den Gemeinden Verträge abgeschlossen werden, oder sie organisieren sich in einem Verband. Zuweisung Sonderschulung: Es sei heute schwierig, einen geeigneten Platz in einer Sonderschulung zu finden, erklärte Roth. Künftig wolle der Kanton verstärkt die Steuerung in diesem Bereich übernehmen.

Es sei heute schwierig, einen geeigneten Platz in einer Sonderschulung zu finden, erklärte Roth. Künftig wolle der Kanton verstärkt die Steuerung in diesem Bereich übernehmen. Digitalisierung der Schulen/Datenschutz: Beides sind neue Thematiken. Mit dem neuen Gesetz sollen Regelungen geschaffen werden, ähnlich wie bei den Lehrmitteln.

Mittelschulgesetz Spitalschulung: Ähnlich wie bei der Volksschule soll hier ein rechtlicher Grundsatz geschaffen werden für Schülerinnen und Schüler, die längere Zeit im Spital bleiben und dort unterrichtet werden müssen.

Ähnlich wie bei der Volksschule soll hier ein rechtlicher Grundsatz geschaffen werden für Schülerinnen und Schüler, die längere Zeit im Spital bleiben und dort unterrichtet werden müssen. Datenschutz: Auch hier werden ähnliche Grundlagen geschaffen wie in der Volksschule.

Hans-Jürg Roth, Leiter Rechtsdienst BKS. Bild: Severin Bigler

Gibt es schon politische Reaktionen?

An der Pressekonferenz waren auch zwei Bildungspolitikerinnen aus dem Grossen Rat anwesend, beide begrüssen die Gesetzesrevision. Edith Saner (Mitte) erklärte gegenüber der AZ, auf die Bildungskommission komme nun viel Arbeit zu, um das Gesetz genau zu prüfen – etwa, ob Teilrevisionen korrekt übernommen wurden. Und Simona Brizzi (SP) unterstrich, dass sie in der Gesetzesrevision viele Chancen sehe: «Gerade im Bereich Sonderschulen hoffe ich, dass die Zusammenarbeit besser aufgegleist werden kann. Zudem ist es wichtig, dass die Schulen den nötigen Spielraum haben, um Innovationen umzusetzen.»

Bildungsdirektor Alex Hürzeler erwartet nicht «einen oder zwei grosse Streitpunkte», sondern intensive Diskussionen um eine Vielzahl von Formulierungen, weil es hier um eine grössere Gesetzesrevision geht.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Anhörung zum Gesetzesentwurf dauert noch bis am 30. November. Der Regierungsrat wird die Botschaft zur 1. Lesung dann im 1. Quartal 2024 dem Grossen Rat präsentieren. Nach dem üblichen Prozess (1. Lesung Grosser Rat, Botschaft 2. Lesung, 2. Lesung Grosser Rat) wird dann die Referendumsfrist voraussichtlich im ersten oder zweiten Quartal 2025 auslaufen. Das Gesetz soll voraussichtlich am 1. August 2025 in Kraft treten.