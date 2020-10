Anhänger kippt zur Seite und zerstört Kandelaber – 32-jähriger Lenker angezeigt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, kurz nach 09.30 Uhr, in Kölliken. Ein 32-jähriger Schweizer fuhr mit seiner Fahrzeugkombination von Kölliken in allgemein Richtung Autobahnanschluss. In einer Linkskurve kam sein Sachentransportanhänger ins Schlingern und kippte auf die Seite. Dabei drückte dieser ein Kandelaber schief.



Der Anhänger dürfte gemäss ersten Aussagen mutmasslich falsch beladen worden sein. Am Anhänger und Kandelaber entstand grosser Sachschaden.



Der Lenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Aktuelle Polizeibilder: