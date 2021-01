Angriff vor der Wahl abgeblasen: Doch keine Attacke von links auf Pascal Furer

Vor gut zwei Monaten, nach den Aargauer Grossratswahlen am 18. Oktober 2020, ging Daniel Hölzle in die Offensive. Pascal Furer, der Parteisekretär der SVP Aargau, sei als Grossratspräsident nicht wählbar, sagte der Grünen-Kantonalpräsident. Kurz zuvor hatte Furer einem Wähler mitgeteilt, seine Partei würde alle Coronamassnahmen sofort abschaffen.

Dies brachte das Fass für Hölzle offenbar zum Überlaufen, im Talk bei Tele M1 forderte er die anderen Parteien auf, bei der Wahl des Grossratspräsidenten «ein Zeichen zu setzen». Was er meinte, war klar: Furer, der sich in der Coronapandemie mehrfach kritisch zu Beschränkungen für die Wirtschaft und zur Maskenpflicht geäussert hatte, sollte nicht höchster Aargauer werden.

Hölzle wollte also Furer als Grossratspräsident verhindern und erhielt dafür Support von links. SP-Co-Fraktionspräsidentin Claudia Rohrer sagte, die pointierten Aussagen von Furer gegen die Coronamassnahmen machten es für sie schwierig, «Vertrauen zu ihm zu haben».

Grüne krebsen zurück: «Alle müssen selber entscheiden»

Pascal Furer machte nie ein Geheimnis daraus, dass er den Coronaeinschränkungen kritisch gegenüber steht. Regelmässig postete er im Herbst auf Facebook die Zahlen des Kantons zu den Coronapatienten in den Aargauer Spitälern und wies darauf hin, dass es Reserven gebe. Zuletzt stellte Furer die Patiententabelle am 27. November online – und inzwischen hat sich auch der Widerstand gegen seine Wahl als Grossratspräsident abgeschwächt. «Ich werde Pascal Furer meine Stimme nicht geben, aber es gibt keine gemeinsame Aktion mit anderen Parteien, um seine Wahl zu verhindern», sagt Hölzle jetzt. Der Grünen-Präsident plant morgen Dienstag im Grossen Rat auch keinen Aufruf, Furer nicht zu wählen. Man habe dies in der Fraktion besprochen, sei aber zum Schluss gekommen, «dass sich jede und jeder selber überlegen solle, ob ein Politiker wie Pascal Furer höchster Aargauer werden soll».

Auch bei der SP klingt es jetzt gemässigter. «Wir werden die Wahl des Grossratspräsidiums am Dienstag vor der Sitzung besprechen, aus Sicht der Fraktionsleitung spricht aber nichts dagegen, Pascal Furer zu wählen», sagt Fraktionschefin Claudia Rohrer.