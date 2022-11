«Angelforce» Abfall-Kunstwerke, Weihnachtsgeschenke und selbstgemachte Riegel: Im ganzen Kanton waren «Engel» im Einsatz Unter dem Motto «Beflügle deine Mitmenschen» sind vergangene Woche über 200 Jugendliche im Aargau und über 900 in der ganzen Deutschschweiz als sozial engagierte Engel unterwegs gewesen.

Selbstgemachte Müesliriegel, Abfall-Kunstwerke und viele Schuhkartons als Weihnachtspakete – die Vielfalt der «Angelforce»-Aktionen von Jugendlichen der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau war gemäss Mitteilung enorm.

In Baden verteilten die «Angelforce»-Teilnehmenden selbstgemachte Müsliriegel. zvg

Wer zum Beispiel in Baden die grün bemützten Jugendlichen traf, erhielt einen selbstgemachten Müesliriegel mit einer aufmunternden Botschaft geschenkt. Die Jugendlichen der Oberstufen-Religruppe verteilten diese am Samstagsmarkt an die Bevölkerung.

Im Fricktal waren mehrere Gruppen als «Engel» im Einsatz und füllten Schuhkartonschachteln mit Lebensmitteln und Spielsachen für die Aktion «Weihnachtspäckli». Mit dieser Aktion erhalten Armutsbetroffene ein unverhofftes Geschenk.

In Aarburg und Oftringen sammelten die «Angelforce»-Teilnehmenden den Abfall vom Strassenrand und aus den Weiden und gestalteten damit ein Kunstwerk. (fan)

Die «Angelforce»-Teilnehmenden aus der Region Aarburg und Oftringen sammelten Abfall vom Strassenrand und gestalteten daraus ein Kunstwerk. zvg