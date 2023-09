Angebot für Kinder «Wir hatten eine super Zeit und mussten nicht zu Hause rumsitzen»: So wurde der A-Welle Ferienpass genutzt Der Dachverband der Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Aargau hat in den vergangenen Sommerferien den «A-Welle FerienPass» übernommen. Der Verband hat viele Rückmeldungen erhalten. So wurde der Pass genutzt.

Mit dem Ferienpass konnten 6 bis 16-Jährige kostenlos mit Zug und Bus durchs A-Welle Tarifgebiet reisen. Bild: zvg

Der A-Welle Ferienpass, den 6 bis 16-Jährige für 35 Franken kaufen konnten, wurde vielfältig eingesetzt. So nutzten zum Beispiel die Geschwister Jana (11) und Nael (13) aus Aarau ihre Ferienzeit, um von Freibad zu Freibad im ganzen Kanton zu fahren. Nael erklärt in einer Mitteilung: «Wir hatten eine super Zeit und mussten nicht zu Hause rumsitzen, während unsere Eltern arbeiteten.»

Auch für Jonas (12) waren die Sommerferien nie langweilig. Sein Highlight war, das erste Mal ohne Eltern mit dem Bus alleine ins Kino zu fahren: «Das war total easy und mega lustig.»

Auch für Familien mit Kindern, die noch nicht alleine reisen können, bot der Pass viel Abwechslung. So konnte die Familie Hunziker gratis in den Zoo oder Minigolf spielen. Während den Regentagen besuchte die Familie diverse Museen und Schlösser im Kanton. Die Eltern betonen: «Mit Kleinkindern zu Hause fällt einem schnell mal die Decke auf den Kopf.» Der Pass biete besonders für Familien mit kleinem Portemonnaie eine tolle Abwechslung und einen Ausgleich zum stressigen Alltag, erklären die Eltern in der Mitteilung.

Für die Action-Liebenden unter den Teilnehmenden standen auch Vergünstigungen für Freizeitanlagen wie zum Beispiel für die Kartbahn, Trampolinhalle oder Escape-Rooms zur Verfügung. Malena (11) bestätigt: «Die schnellen Runden auf der Kartbahn waren ein cooles Erlebnis und gaben mir Mut, Neues auszuprobieren!»

Der A-Welle Ferienpass bot Vergünstigungen für verschiedene Freizeitaktivitäten. Bild: zvg

Auch nächstes Jahr in den Sommerferien wird der Pass wieder zur Verfügung stehen. Ab Juni 2024 wird er wieder online und an diversen Verkaufsstellen im Kanton zu kaufen sein. (fan)