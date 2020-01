Andreas Glarner: «Weichspüler-Politiker haben uns keinen Erfolg gebracht»

Nein, solche Pläne habe ich nicht, ich gehe meine neue Funktion unbelastet an und schaue, wer am besten mit wem funktioniert. Ich bin allerdings auch niemandem verpflichtet und wenn es nötig ist, scheue ich mich nicht vor personellen Änderungen.

Bei den Grossratswahlen gibt es keine Listenverbindungen, die SVP kann dieses Jahr also allein marschieren. Bei den nationalen Wahlen spannte die SVP mit der FDP zusammen – wie sieht Ihr Verhältnis zu den Freisinnigen aus?

Ich habe die FDP kritisiert, als sie von Petra zu Greta schwankte – also für ihren Slalomkurs in der Klimapolitik. Dennoch werde ich mit FDP-Kantonalpräsident Lukas Pfisterer natürlich das Gespräch suchen, ich strebe eine gute Zusammenarbeit mit den Freisinnigen an. Es geht letztlich darum, gemein- same Positionen zu stärken, und nicht, sich gegenseitig zu bekämpfen.

Das klingt sehr versöhnlich, dabei gibt es durchaus Konfliktpotenzial: Vor den Nationalratswahlen kritisierte FDP-Aargau-Präsident Lukas Pfisterer das Würmer-Plakat der SVP, Sie haben das Sujet verteidigt…

Wir müssen die FDP einfach dazu bringen, auf den bürgerlichen Pfad zurückzukehren, dann kann sie für uns ein guter Partner sein.

Sie wollen die Aargauer SVP zum Leuchtturm machen – was heisst das konkret: höchster Wähleranteil aller Kantonalsektionen, besonders radikale Positionierung…?

Die SVP Aargau soll ein Leuchtturm sein und eine nationale Ausstrahlung haben, wie dies einst die Zürcher Sektion hatte. Wir wollen künftig ein Vorbild sein für andere Kantonalparteien, eine Sektion, die hart arbeitet und einen hohen Wähleranteil hat.

Bisher war die Zürcher SVP als Hardliner-Sektion bekannt, auch in Zürich hat die Partei bei den letzten Wahlen aber deutlich verloren – sind Sie sicher, dass Sie wirklich den richtigen Kurs fahren?

Es wäre der richtige Kurs gewesen, wenn der ehemalige Zürcher Kantonalpräsident nicht völlig davon abgewichen wäre. Den Erfolg haben der SVP nicht Weichspüler-Politiker gebracht, sondern Leute wie Christoph Blocher, Hans Fehr, Christoph Mörgeli oder Ulrich Schlüer, die mit viel Engagement und klaren Positionen gearbeitet haben.

Sie selber haben bei den Nationalratswahlen 2019 insgesamt 64'053 Stimmen erzielt, vor vier Jahren waren es noch 75'305 – das würde dafür sprechen, dass die Hardliner-Strategie nicht funktioniert.

Das sehe ich nicht so: Die SVP hat insgesamt deutlich Stimmen verloren, ich habe das drittbeste Resultat aller Kandidaten erreicht, für mich persönlich ist das ein gutes Ergebnis.

