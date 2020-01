Andreas Glarner oder die Sehnsucht nach einem Aargauer Blocher

Albisgüetli-Atmosphäre breitete sich im Gasthof «Ochsen» aus, je länger dieser Mittwochabend in Lupfig dauerte. Und das lag nicht nur am währschaften Schinken mit Brot und Kartoffeln, welche die SVP-Delegierten am Buffet fassen konnten, bevor es zur Sache ging. Die Stimmung im Saal und Andreas Glarners Rede, die ihn später zum Parteipräsidenten machen sollte, hatten etwas von Christoph Blochers traditionellen Albisgüetli-Ansprachen, in denen er seine SVP-Gemeinde jeweils einschwor gegen die politischen Gegner, gegen die Medien, gegen alle ausserhalb der SVP.

Glarner bezog sich in seiner Bewerbungsansprache explizit auf SVP-Vordenker Blocher. Dieser habe die Partei übernommen, als sie am Boden gelegen habe, und sie «in einer beispiellosen Basisarbeit» auf Vordermann gebracht. Blocher und seine Mitstreiter seien mit Häme und Gülle übergossen worden von der Presse, sie hätten sich aber nicht beirren lassen und weitergekämpft.

Nichts weniger als dieses Erbe weiterführen traut sich Glarner zu. Auch er will die SVP klar abgrenzen gegen den Rest der Politwelt. Auch er nutzte die Medien in seiner Rede als Feindbild, die Medien, die eine angepasste SVP wollten. Einen Leuchtturm mit nationaler Ausstrahlung will Glarner aus der SVP Aargau machen. Glarner als ein Aargauer Blocher quasi.