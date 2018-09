Im Frühling 2014 gingen die Wogen ob des geplanten Kaufs eines neuen Kampfjets im Volk hoch. Auch in der Aargauer Regierung waren die Meinungen geteilt. Einen Monat vor dem Volksentscheid trat Militärdirektorin Susanne Hochuli (Grüne) mit den Ständerätinnen Chris-

tine Egerszegi (FDP), Pascale Bruderer (SP) und weiteren in einem Nein-Komitee öffentlich gegen den Gripen an.

Der Kauf der 22 neuen Kampfflugzeuge sei «finanzpolitisch unvernünftig und sicherheitspolitisch unnötig», so die Gegnerinnen und Gegner. Hochuli reizte damit in Armeebelangen viele Bürgerliche nicht zum ersten Mal. Der damalige SVP-Fraktionschef (und heutige Nationalrat) Andreas Glarner fand darauf: «Die Grenze des Erträglichen ist überschritten.» Hochuli habe zu schweigen oder das Militärdepartement abzugeben. Sie durfte das Dossier aber schliesslich behalten.