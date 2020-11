Andere Kantone, andere Sitten: Diese acht Corona-Regeln gelten im Aargau und darum herum

Take-away: Sperrstunde ab 23 Uhr in Solothurn

Gastronomie: Für alle Restaurants in der Schweiz gilt aufgrund der geltenden Vorgaben des Bundes eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Während der Pandemie haben viele Gastrobetriebe auf Take-away-Angebote umgestellt, dies war auch im Lockdown im Frühling erlaubt, als die Restaurants schliessen mussten. Für Take-away- und Imbissbetriebe gab es während der ersten Welle keine Einschränkungen. Dies ist auch heute in den meisten Kantonen der Fall. Nur in Solothurn müssen die Take-away- und Imbissbetriebe von 23 bis 6 Uhr geschlossen bleiben. Das heisst: Wer zu später Stunde noch Lust auf einen Kebab hat, steht in Olten vor einem geschlossenen Stand, in Aarau wird er bedient. Als einziger Nachbarkanton des Aargaus hat Solothurn auch Shisha-Bars geschlossen. Spitalbesuch: Nur eine Person pro Patient und Tag

Angehörige: In den Spitälern sowie in Alters- und Pflegeheimen herrschte im Frühling ein Besuchsverbot. Derzeit gibt es im Aargau keine kantonalen Vorgaben für Besuchsregelungen. Die beiden Kantonsspitäler Aarau und Baden haben beide die gleiche Regel: Erlaubt ist höchstens ein Besucher pro Patient und Tag. In vielen Alters- und Pflegeheimen wurden im Frühling spezielle Besucherboxen installiert, damit Angehörige ihre Liebsten während der Pandemie sehen konnten. Vorschriften des Gesundheitsdepar tements für Besuche in Heimen gibt es im Aargau nicht, im Kanton Solothurn hingegen schon. Bewohner dürfen dort gemäss Vorgaben der Behörden nur noch in definierten Sektoren und unter strengen Schutzmassnahmen Besucher empfangen. Demos: In Bern unerwünscht, in Solothurn nur in Fünfergruppen

Kundgebungen: Rund zwei Dutzend Personen demonstrierten Mitte Mai im Aarauer Casinopark gegen die Coronamassnahmen. Dies wäre auch heute erlaubt, im Aargau gilt für Versammlungen im Freien eine Limite von 50 Personen. Stehen die Demonstranten nahe beisammen oder bewegen sich in der belebten Innenstadt, müssen sie Masken tragen. Auch im Kanton Bern sind Demonstrationen mit bis zu 15 Personen erlaubt. Der Regierungsrat hat am Mittwoch einen Appell zum Verzicht auf Kundgebungen herausgegeben. Ein Demonstrationszug durch Solothurn wäre gestattet, jedoch nur in Fünfergruppen, die mindestens drei Meter Abstand voneinander haben. Mannschaftssport: Im Kanton Bern auch für unter 16-Jährige verboten

Juniorenteams: Tausende von Amateursportlerinnen und -sportlern dürfen seit zehn Tagen nicht mehr trainieren und spielen: Sportarten wie Fussball, Unihockey, Handball und andere Mannschaftsspiele mit Körperkontakt hat der Bund mit Ausnahme der Profiligen verboten. Doch es gibt eine Ausnahme, die vor allem jene Eltern freut, die ihre Kinder in Sportvereine schicken: Wer jünger als 16 ist, darf ohne Einschränkungen trainieren. Doch was bei den U13-Handball-Teams in Rothrist möglich ist, geht bei den E-Junioren des FC Roggwil nicht: Der Kanton Bern verbietet Kontaktsport bis vorerst am 23. November auch für unter 16-jährige Kinder und Jugendliche. Personentransport: In Luzern gilt Maskenpflicht auch in Privatautos

Mobilität: Im öffentlichen Verkehr, also in Zügen und Bussen, gilt schon seit einiger Zeit eine allgemeine Maskenpflicht. Im Frühling montierten einige Taxibetreiber in ihren Fahrzeugen kurzerhand Plastikfolien, um die Sicherheit von Chauffeuren und Fahrgästen zu verbessern. Kürzlich hat der Verein Nez Rouge Aargau, dessen freiwillige Helfer nicht mehr fahrfähige Lenker im eigenen Auto nach Hause chauffierten, seine Aktion für dieses Jahr abgesagt. In einigen Kantonen gilt Maskenpflicht in Taxis und Cars, Luzern geht gar noch weiter: Hier sind Masken auch in Privat- und Transportfahrzeugen obligatorisch, wenn nicht alle Personen im gleichen Haushalt leben. Bordelle: Im Aargau offen, in Zürich nur mit Kontaktdaten-Angabe

Sexgewerbe: Während des Lockdowns im Frühling mussten auch Erotikbetriebe schweizweit schliessen. Derzeit gilt kein solches Verbot, im Aargau dürfen Bordelle mit Schutzkonzept offen sein. Demnach ist Sex nur mit Maske, Kondom und Handschuhen erlaubt. Der Service darf nur fünfzehn Minuten lang dauern. Die Erfahrungen mit diesen Vorgaben seien gut, sagte SP-Grossrätin Lelia Hunziker, Geschäftsführerin der Fachstelle Frauenhandel und Migration, kürzlich in der AZ. Die Kantone Luzern, Solothurn und Bern haben Sex- und Erotikbetriebe dennoch geschlossen. Im Kanton Zürich gilt für Freier die obligatorische Kontaktdatenerfassung im Prostitutionsgewerbe. Museen: Stapferhaus-Ausstellung 30 Kilometer weiter westlich nicht möglich

Kultur: Vor einer Woche wurde im Stapferhaus am Bahnhofe Lenzburg die neue Dauerausstellung «Geschlecht» eröffnet. Die Verantwortlichen mussten lange bangen, ob die Museen offen bleiben würden, konnten am Ende aber aufatmen. Seither ist die Ausstellung geöffnet – mit einem Schutzkonzept, beschränkter Besucherzahl, Online- Anmeldung und Desinfektionsmittel für alle. Der Aufwand für das Stapferhaus ist gross, und dass er sich lohnt, hat auch etwas Zufälliges. Würde das Museum gut 30 Kilometer weiter westlich in Langenthal BE stehen, wären die Ausstellungsräume leer. Der Kanton Bern hat Kinos, Theater, Museen und Bibliotheken geschlossen. Eisbahn, Kletterhalle, Thermalbad: offen im Aargau, geschlossen in Bern