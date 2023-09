Analyse «Wer kein Geld verdient, verliert Geld» Unser Wirtschaftsredaktor hat sich in Wirtschaftskreisen noch nie so stark über Nachhaltigkeit unterhalten wie im vergangenen Jahr. Dennoch stellt er sich die Frage: Reichen die momentanen Anstrengungen? Jocelyn Daloz Drucken Teilen

«Wer kein Geld verdient, verliert Geld.»

Diesen Satz hörte ich jüngst an einem Netzwerkanlass für Unternehmer im Aargau. Der Mann, der ihn formuliert hat, ist ein alter Familienfreund; ich kenne ihn seit über 20 Jahren. Seine Kindheit war rau – der Vater liess die Familie im Stich, er war mal bei seiner italienischstämmigen Grossmutter in der Schweiz und mal bei seiner Mutter in Süditalien zu Hause.

Er liess die Armut hinter sich, studierte Physik. Eines Tages kam er nach Hause und sagte seiner Frau, sie werde in absehbarer Zeit mehr arbeiten müssen – er habe soeben ihre gemeinsame zweite Säule in die Gründung eines Unternehmens gesteckt. Jahre später verkaufte er es für mehrere Millionen Franken. Er hat bereits ein zweites erfolgreiches Start-up gegründet.

Klappt die Energiewende im aktuellen, wachstumsgetriebenen System? Bild: Thomas Delley/Keystone

Jedoch zeigen seine Worte, dass er trotz seines Erfolgs gefangen im Wirtschaftssystem ist. Dasselbe trifft auf alle Unternehmer zu, vom jungen Start-Up-Gründer mit ökologischen Absichten über die Multimilliardäre, die Grosskonzerne führen, bis hin zu den Bankern, die trotz der Abermilliarden Reserven in ihren Kriegskassen dem Markt ausgesetzt sind. Sie unterliegen einem Zwang: Sie müssen immer mehr Geld verdienen, sonst gehen sie unter.

Wie nachhaltig kann Wachstum sein?

Ich habe mich im letzten Jahr viel mit der Aargauer Wirtschaft beschäftigt. Mit Lobbyisten gesprochen, mit CEOs, mit Büezern, mit Expertinnen, mit Forschern. Daraus ziehe ich zwei Erkenntnisse:

Noch nie habe ich mich so viel über Nachhaltigkeit und den Klimawandel unterhalten. Gleichzeitig spürte ich, wie der Druck des Systems auf jeden einzelnen Wirtschaftsakteur grösser wird, sodass keiner aus der Logik des steten Wachstums herausbrechen kann.

Gewiss, es hat ein Umdenken stattgefunden, das schon vor einem Jahrzehnt angefangen hat und durch den Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die Pandemie einen neuen Schwung erhalten hat. Der Hersteller von Komponenten für Dieselmotoren und der Heizölhändler versichern beide, dass sie in ihren ökonomischen Überlegungen auch ökologische Aspekte einbeziehen.

Accelleron-CEO Daniel Bischofberger (Mitte) glaubt an die Zukunft der Turbolader. Bild: Sandra Ardizzone Martin Gautschi, CEO des Brennstoffhändlers Vögtlin Meyer und Präsident von Swissoil, fühlt sich nicht schuldig am Klimawandel. Bild: Alex Spichale

Der Kanton Aargau spielt als Industrie- und Energiekanton eine entscheidende Rolle. Seine Stromkonzerne, Axpo und AEW, schreiten mit Wind- und Solarprojekte in der Energiewende voran. Mit ihren Wasserkraftwerken liefern sie CO 2 -freie Energie. Aargauer Industriefirmen und Start-ups arbeiten an nachhaltigen Produkten, zum Teil gemeinsam mit den Forschern vom Paul-Scherrer-Institut und der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Selbst der SVP-nahe Gewerbeverband unterbreitete dem Kanton eine Studie und einen Vorschlag, wie der Ausbau von PV-Anlagen auf Gewerbedächer beschleunigt werden könnte. Jura Cement, einer der grössten Verursacher von C0 2 -Emissionen in der Schweiz, wirbt mit einem Grossplakat auf seinem Zementwerk in Wildegg mit dem Slogan «Saubere Luft statt heisse Luft».

Zementherstellung stösst sehr viel CO 2 aus. Bild: zvg

Dennoch werden viele, wenn nicht alle diese Bemühungen vom Druck des Marktes gebremst. Wer kein Geld verdient, verliert Geld. Wer nicht immer mehr Geld verdient, verliert immer mehr Geld. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass kaum einer meiner Ansprechpartner von Verzicht spricht, von Wachstumsbremse. Die börsennotierten Firmen müssen ihren Umsatz vergrössern und ihre Margen verbessern, sonst stürzen ihre Kurse ein. Die KMU stehen in konstantem Wettbewerb mit ausländischen Akteuren und jede Schwankung des Frankenkurses erschüttert sie.

Statt einer Energiewende einen Gesinnungswandel

Fabienne Hölzel, Professorin für Architektur und Raumplanung, fordert mehr Verzicht, statt mehr Wachstum. Bild: Andrea Zahler

Die einzige Ansprechperson, die das aktuelle Wirtschaftssystem hinterfragte, war die Aargauer Professorin für Architektur Fabienne Hölzel, die im Wachstumszwang den eigentlichen Grund des Dichtestresses und der Wohnungsnot sah. Dieselbe Idee kommt von der deutschen Forscherin Ulrike Hermann, die in ihrem Buch «Das Ende des Kapitalismus» die Position vertritt, dass grünes Wachstum eine Mär ist und dass der Kapitalismus einem neuen System weichen muss, einer Kreislaufwirtschaft, in der nichts mehr hergestellt wird, was sich nicht auch wiederbenutzen lässt.

Bleibt also die Frage: Wem soll man folgen, Ulrike Hermann und Fabienne Hölzel? Oder jenen, die wie der Direktor des Paul-Scherrer-Instituts Christian Rüegg an die Macht der Technologie und der Innovation glauben? Er selbst erklärte mir, es werde beides brauchen. Doch keines davon lässt sich realisieren, solange sich die globale Wirtschaft nicht einigt, diesen Marshallplan der Dekarbonisierung gemeinsam anzugehen.

Es ist verständlich, an einem System festhalten zu wollen, das einem süditalienischen Migranten erlaubte, für seine Familie und für sich selbst eine bessere Situation und Zukunft aufzubauen. Doch damit dessen Nachfahren ebenfalls die gleichen Chancen erhalten, müssen wir vielleicht seine Devise leicht anpassen: «Wer nicht immer mehr Geld verdient, muss nicht unbedingt Geld verlieren.»