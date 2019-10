Anabolika-Handel, Nötigung, Erpressung: Die Machenschaften der Aargauer Muskelprotze

Es ist eine Geschichte mit vielen Beschuldigten, die sich alle irgendwie kennen. Einige packen aus, andere schweigen eisern und wieder andere werden zum Schweigen gebracht. Die Geschichte beginnt im April 2012 mit einem missglückten Brandanschlag auf ein Fitnesscenter in Villmergen. Die Polizei findet schnell heraus, dass der Betreiber des Fitnessstudios jemanden angestiftet hat, sein Studio anzuzünden. Im Laufe der Ermittlungen kommt ans Licht, dass im Fitnessstudio im grossen Stil mit Anabolika gehandelt wird. In einem Kühlschrank entdeckt die Polizei Ampullen, Tabletten und Pülverchen mit Inhaltsstoffen, die Muskeln wachsen lassen. Es ist ein Zufallsfund, der zu einem Coup wird. Der Betreiber des Fitnesscenters landet als Erster in Untersuchungshaft. Bei den Befragungen beschuldigt er weitere Personen, die in seinem Studio mit Anabolika gehandelt haben sollen. Es sind Anton, Felix und Mario (alle Namen geändert). Sie werden an einem Morgen im November 2012 verhaftet. Anton kommt ins Untersuchungsgefängnis nach Baden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gewerbsmässige Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz vor – also den Handel mit Anabolika. Das Bezirksgericht muss in den Ausstand treten Während Anton im Gefängnis sitzt, verurteilt das Bezirksgericht Bremgarten den Betreiber des Fitnesscenters wegen Anstiftung zur Brandstiftung und Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz. Mit diesem Schuldspruch stellt das Gericht implizit fest, dass auch Anton mit Anabolika gehandelt hatte, obwohl er das immer bestritt. Das kommt einer Vorverurteilung gleich. Das Bezirksgericht Bremgarten muss deshalb in den Ausstand treten und darf den Fall nicht verhandeln. Antons Verfahren verzögert sich, seine Haft verlängert sich.

Felix fürchtete um sein Leben und das seiner Familie. Er fühlte sich deshalb gezwungen, allen gestellten Forderungen nachzukommen. Aus der Anklageschrift

Als klar ist, dass sich das Bezirksgericht Brugg mit seinem Fall befassen würde, stellt sein Anwalt ein Haftentlassungsgesuch. Am 22. Dezember 2014 – nach mehr als zwei Jahren im Gefängnis, ohne einen Richter gesehen zu haben – kommt Anton frei. Im Februar 2015 muss er sich vor Gericht verantworten. Laut Anklageschrift hat er mehreren Abnehmern Anabolika verkauft und so einen Umsatz und Gewinn in Millionenhöhe erzielt. Einer seiner damaligen Abnehmer war Felix. Er soll bei Anton Hormon- und Potenzmedikamente für 500'000 Franken bezogen haben. Felix war es auch, der Anton mit seinen Aussagen schwer belastet hatte. Ein verhängnisvolles Telefongespräch Kurz nachdem Anton aus dem Gefängnis entlassen wurde, leiht er sich das Handy eines Anabolika-Händlers und telefoniert mit einem Produzenten. Die Staatsanwaltschaft hört mit, weil sie die Handys der beiden überwacht. Dieses Telefonat könnte Anton vor Gericht zum Verhängnis werden. Für die Staatsanwaltschaft beweist es nämlich, dass Felix erpresst wird und Anton etwas damit zu tun hat. Am Telefon mit dem Anabolika-Produzenten spricht Anton davon, dass man sich Sorgen machen müsse. Felix habe wirklich alles erzählt, was er gewusst habe. Aber er «scheisse jetzt nur noch in die Hosen», sei «auf den Knien» gewesen und habe «um Gnade gewinselt». Es sei aber alles am Laufen. Felix habe drei Optionen: «Den Schaden zu bezahlen, auf den Mond zu fliegen oder sich eine Kugel zu geben.»

