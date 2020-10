An Sozialdetektiven schieden sich die Geister: Heute zeigt sich – sie kommen im Aargau kaum zum Einsatz

Die Gegner zeichneten düstere Szenarien. Detektive würden uns auf Schritt und Tritt verfolgen, mit Feldstechern in unsere Schlafzimmer spähen, ja gar Drohnen und Nachtsichtgeräte einsetzen. All das, um herauszufinden, ob der Unfall eines IV-­Bezügers wirklich so schlimm war, wie er es darstellt. Ob er sich das Geld nicht mit falschen Angaben erschleichen würde.

2018 stimmten wir darüber ab, ob Sozialversicherungen wieder Detektive einsetzen dürfen. Der Abstimmungskampf wurde mit harten Bandagen geführt. Er hatte mehrere Beschwerden am Bundesgericht zur Folge. Mehrmals versuchte der Bundesrat, schlichtend in den Abstimmungskampf einzugreifen.

Es dürften weder Drohnen noch Nachtsichtgeräte eingesetzt werden, beschwichtigte er. Schlafzimmer seien tabu. Detektive würden nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden und sie würden eine Bewilligung brauchen. Sie seien ausserdem wichtig, um Betrüger zu entlarven. 80 Millionen Franken, jährlich und schweizweit, würden die Versicherungen dank ihnen sparen. Schliesslich setzten sich die Befürworter durch. Und zwar deutlich. Seit rund einem Jahr dürfen Sozialversicherungen wieder Detektive einsetzen. Nur: Im Aargau hat das seither kaum jemand getan.

Suva: Keinen Verdacht auf Missbrauch im Aargau

Dabei wäre es nicht so, dass Sozialdetektive ein komplett neues Mittel sind, dessen Umgang noch erlernt werden müsste. Bis 2016 waren Detektive erlaubt. Erst dann kam der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zum Schluss, dass es gar keine gesetzliche Grundlage für die Observationen gibt – was dann über Umwegen zur Abstimmung führte. Zuvor heuerte die Aargauer IV-Stelle etwa 20 Detektive jährlich an. Die grösste Unfallversicherung, die Suva, setzte um die 10 bis 15 Detektive jährlich ein, dies allerdings schweizweit.