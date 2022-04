Pro und Contra Amtsenthebungs-Initiative: Überflüssig oder dringend nötig? Das sagen Maya Bally und Adrian Bircher Am 15. Mai wird im Kanton Aargau über die Amtsenthebungs-Initiative abgestimmt. Eine Befürworterin und ein Gegner legen ihre Argumente zur Abstimmungsvorlage auf den Tisch. Maya Bally, Adrian Bircher Drucken Teilen

Pro von Maya Bally: Bereit sein für schlechte Zeiten

Maya Bally, Grossrätin Die Mitte Foto Basler Aarau

Vereinbarungen trifft man in guten Zeiten, um für schlechte Zeiten bereit zu sein. Denn wie wir alle wissen, gibt es nicht nur eitel Sonnenschein und manchmal ist es besser, die Regenjacke einzupacken, auch wenn draussen noch schönstes Wetter ist. Und genau darum geht es bei der Amtsenthebungs-Initiative, um nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Es ist tatsächlich keine spektakuläre Thematik und die Gesetzgebung wird hoffentlich nur in äusserst seltenen Fällen angewendet werden müssen. Das ist auch gut so.

Aber auch wenn die Fälle rar sein werden, so bringt jeder einzelne viel Aufwand und Mehrbelastung für ein Gremium und schwierige Situationen, auch für die Bevölkerung. Es gibt Fälle, in denen es für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber gar nicht mehr möglich ist, den Rücktritt selbst einzureichen, so bei einem schweren gesundheitlichen Vorfall. Und ebenso gibt es Fälle, bei denen die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber leider kein Einsehen hat und trotz schwerem begangenem Amtsmissbrauch oder einer verübten Straftat partout nicht einsehen mag, warum ein Rücktritt zwingend notwendig wäre. Manchmal gibt es eben bei Menschen diese grosse Kluft zwischen Fremd- und Eigenwahrnehmung.

Genau in diesen Fällen braucht es eine Regelung, damit klar ist, wie sich ein Gremium schützen kann und nicht ohnmächtig der Situation ausgeliefert ist und bis zum nächsten Wahltermin warten muss.

Den Vorwurf, die Initiative sei zu unklar und gebe zu wenig vor, was gewünscht sei, kann ich nicht nachvollziehen. In die Verfassung gehört der Grundsatz einer Thematik und nicht der vollständige Gesetzestext. Es ist einfach so, dass wir in der Schweiz keine Gesetzesinitiative kennen. Wir Initiantinnen und Initianten wünschen, dass die Verfassung festhält, die Amtsenthebung sei zu regeln. Wie die Regelung aussehen soll, hat die Legislative zu bestimmen. Es ist die Aufgabe des Parlaments, sich auf den genauen Wortlaut für den Gesetzestext zu einigen. Klar ist für die Initianten, dass es nicht darum gehen darf, unbequeme Personen aus dem Amt zu mobben. Es gibt übrigens gute Beispiele in der Schweiz, etwa im Kanton Graubünden, oder man darf auch gerne ins Ausland schauen, welche Regelungen existieren.

Das Rad muss also nicht neu erfunden werden. Wie anfangs erwähnt: Wir regeln in guten Zeiten, um für schlechte Zeiten vorbereitet zu sein, und hoffen, dass wir die Regenjacke vergebens mitgenommen haben. Darum gibt es keine andere Antwort als ein Ja zur Amtsenthebungs-Initiative. Vielen Dank!

Contra von Adrian Bircher: Ein unnötiger Papiertiger

Adrian Bircher, Grossrat GLP zvg

Mit dieser Initiative wird uns Sand in die Augen gestreut. Die vorgeschlagene Verfassungsänderung will die Amtsenthebung von gewählten Behörden ermöglichen. Doch der vorgeschlagene Initiativtext ist eine eigentliche Leerformel. Kaum ein anderer Artikel in der heutigen, immer noch modernen Verfassung ist derart inhaltslos.

Kein Wort davon aus welchen Gründen eine Amtsenthebung möglich sein soll: Wer soll über diese befinden? Welches Organ wäre für welche Behörde zuständig? Wie sind die zeitlichen Abläufe geregelt? Wie kann verhindert werden, dass vom Volk gewählte Personen willkürlich abgesetzt werden? Dies nur eine kleine Auswahl möglicher Fragestellungen nach allfälliger Annahme dieser Initiative. Salopp wird bei all diesen für einen Volksentscheid massgeblichen Fragen auf ein noch zu schaffendes Gesetz verwiesen. Damit würde dem Parlament ein riesiges Spielfeld ohne griffige Anhaltspunkte ausgerollt.

Eine neue Regelung der Amtsenthebung ist auch völlig überflüssig. Warum? Die Amtsenthebung von Gemeinderäten ist bereits im Gemeindegesetz vollumfänglich geregelt. Der Regierungsrat kann heute schon fehlbare Gemeinderäte bei schweren Pflichtverletzungen vom Amt entheben. Ähnliches gilt für die Gerichtsbehörden. Hier bietet das Gerichtsorganisationsgesetz die nötige Grundlage.

Die Initianten werden vermutlich an die Amtsenthebung von Regierung und Parlamentsmitgliedern gedacht haben. Doch gerade hier haben wir Wähler die entscheidende Schiedsrichterrolle: Alle vier Jahre gibt es ordentliche Wahlen. Liegen strafrechtliche, politische oder andere Gründe gegen eine Person vor, wird die eigene Partei bereits beim Nominationsprozess oder spätestens das Volk an der Urne das Machtwort sprechen. Jüngste Beispiele, wie der Rücktritt einer Regierungsrätin und Abwahlen von umstrittenen Gemeinderäten, bestätigen dies.

Schliesslich gilt es zu bedenken, dass eine langwierige rechtlich korrekte Amtsenthebung mit der vierjährigen Amtszeit in Konflikt steht. Der demokratische Wählerentscheid sollte hier höher gewichtet werden. Eine Nichtwiederwahl ist das demokratische Mittel und macht zusätzliche Regelungen überflüssig. Rückblickend kann auch festgehalten werden, dass schlechte Amtsführung und Fehlverhalten von unseren Institutionen oder dem Volk stets sanktioniert wurden.

Wird die Initiative angenommen, beschneiden wir dieses Recht und öffnen Tür und Tor für unsaubere politisch motivierte Manöver. Dies kann nur mit der Ablehnung der Initiative verhindert werden.