Am Montag fand die Polizei in einer Wohnung an der Stückstrasse in Hausen zwei Frauenleichen. Ein 54-jähriger Familienvater wird dringend verdächtigt, seine Ehefrau und eine weitere Frau getötet zu haben. Der Kosovare wurde verhaftet und sitzt in Haft (AZ von gestern).

Drei schulpflichtige Kinder

Die Familie wohnte noch nicht lange in Hausen. Sie zog aus Lupfig zu, wie die AZ weiss. Die drei Kinder sind alle noch schulpflichtig. Zwei besuchen die Oberstufen in Lupfig und Windisch; das Jüngste geht in Hausen in die Primarschule. Nach AZ-Informationen sollen die Kinder seit dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter und der Verhaftung des Vaters im Kinderheim Brugg untergebracht sein.

Zuständig für die Unterbringung ist das Familiengericht Brugg. Sandro Rossi, Gerichtspräsident am Bezirksgericht Brugg, sagt: «Das Familiengericht musste in dieser für die drei Kinder ausserordentlich schwierigen Situation sofort bestmögliche Lösungen suchen.» Die Kinder seien «an einem geeigneten Ort vorläufig untergebracht». Nachdem unter anderen auch die betroffenen Personen angehört worden seien, werde das Gericht überprüfen, ob diese Lösung aufrechterhalten werde oder etwas geändert werden müsse. Da das Verfahren zum Schutz der Kinder nicht öffentlich ist, kann Rossi keine weiteren Angaben zum Fall machen.

Ein Heim für den Notfall

Im Kinderheim Brugg waren auch drei Kinder aus Gipf-Oberfrick untergebracht worden, die im November 2015 ihre Mutter verloren. Ihr Vater, ein 41-jähriger Flüchtling aus Afghanistan, hatte seine Frau erstochen. Die Notfallplatzierung der drei Kinder aus Gipf-Oberfrick im Kinderheim kostete 57 000 Franken pro Monat, wie Nicole Payllier, Mediensprecherin der Gerichte Aargau, damals sagte. Inzwischen sind sie in einer sozial- und heilpädagogischen Einrichtung im Kanton Solothurn untergebracht.

Beim aktuellen Fall in Hausen haben die drei betroffenen Schulen professionell reagiert. Es wurden Care Teams aufgeboten und die Schule Hausen hat allen Kindergarten- und Schulkindern einen Elternbrief mit nach Hause gegeben. Dieser Brief, welcher der AZ vorliegt, beginnt mit den Worten: «Tief betroffen haben wir vom Tötungsdelikt in der Familie eines Kindes erfahren. Die Mutter des betroffenen Kindes wurde ermordet. Das schockiert zutiefst und macht uns sehr traurig.»

Die Schüler in Windisch, Lupfig und Hausen wurden am Montagnachmittag über das Tötungsdelikt informiert. «Wir wurden sehr professionell von einem Care Team und der Polizei unterstützt», sagt Andrea Haslimeier, Schulleiterin in Hausen. Auch die Schule Windisch war im Kontakt mit dem Care Team. «Die Schülerinnen und Schüler wurden durch ihre Klassenlehrpersonen informiert», sagt Schulleiter Philipp Grolimund.

Alle Schulen verfügen über ein spezielles Konzept, das die Abläufe in Krisensituationen genau regelt. In Hausen setze die Schule alles daran, den Kindern und Lehrpersonen in dieser schwierigen Situation die bestmögliche Unterstützung zu geben, heisst es im Brief. Eltern könnten ihrem Kind am besten helfen, indem sie ihm zu verstehen gäben, dass es mit ihnen darüber reden darf und sie ihm zuhören.

Wer ist die zweite tote Frau?

Die Staatsanwaltschaft gab am Dienstag keine neuen Informationen bekannt. Der mutmassliche Täter habe kein Geständnis abgelegt, berichtete das SRF-«Regionaljournal». Laut Informationen von Tele M1 soll der Mann die beiden Frauen mit einem Küchenmesser getötet haben. Weiter berichteten Tele M1 und der «Blick», beim zweiten Opfer handle es sich um die Schwester der getöteten Ehefrau. Sie soll aus Italien angereist sein und erst seit Kurzem in der Wohnung gelebt haben.

Auf Anfrage der AZ bestätigt Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau, diese Informationen nicht. Die Identifizierung des zweiten Opfers sei noch nicht abgeschlossen, sagt sie. Die Staatsanwaltschaft werde wieder informieren, sobald es neue Erkenntnisse gebe. Das werde nicht vor heute Mittwochmittag der Fall sein.