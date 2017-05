Da ist beispielsweise sein Rauswurf aus der Geschäftsleitung der Juso Schweiz im Jahr 2014 zu nennen. Der Entscheid wurde damals mit einer neu eingeführten Frauenquote begründet. Weitaus gravierender für Florian Vock war jedoch die Abwahl aus dem Aargauer Grossrat bei den letztjährigen Gesamterneuerungswahlen. Die Niederlage wirft Fragen auf, weil die SP als grosse Siegerin aus den Grossratswahlen 2016 hervorging und in Vocks Heimatbezirk Baden sogar einen Sitz dazugewinnen konnte. «Ich könnte nur mutmassen, woran es gelegen hat», sagt er heute.

Dass der AGB-Präsident weder in einem nationalen noch in einem kantonalen Parlament ist, gab es seit den 80er-Jahren nicht mehr. Verliert der Aargauische Gewerkschaftsbund so nicht an politischem Einfluss? «Nein, wir haben viele aktive Gewerkschafter im Grossen Rat und bleiben gut vernetzt», ist Vock überzeugt.

Gegen die 42-Stunden-Woche

Ein enger Draht zum Parlament ist für den Gewerkschaftsbund wichtig, damit seine Anliegen auf die Agenda des Grossen Rats kommen. Und von denen gibt es viele. Vock strich bei seiner Antrittsrede drei heraus: Lohndumping, steigende Gesundheitskosten und die Arbeitszeiten. Konkret geht es ihm darum, dass Arbeit in der Schweiz ausschliesslich mit Schweizerfranken entlöhnt wird, die Kantonsspitäler nicht in private Hände fallen und die 42-Stunden-Woche bald der Vergangenheit angehört.

Warum Letzteres so wichtig ist, erklärte er mit einem Beispiel: «Ein guter Freund von mir arbeitet bei einer internationalen Modekette als Verkäufer. Er erfährt jeweils erst am Mittwoch, ob er am Samstag arbeiten muss. Und zwar bis 21.30 Uhr. Das ist jede Woche so und stellt unsere Freundschaft auf die Probe.»

Die AGB-Delegiertenversammlung in Bildern: