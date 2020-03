Am Steuer eingenickt und Unfall verursacht ++ Vollbrand zerstört altes Wohnhaus ++ Gas- und Bremspedal verwechselt und in Baum gekracht

Auf der Suhrentalstrasse in Schöftland nickte ein Automobilist am Donnerstagmorgen während der Fahrt ein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen Lenkerin wurde verletzt.

In einem Einfamilienhaus am Klostermattweg in Abtwil ist am Mittwoch ein verheerender Brand ausgebrochen. Ein Anwohner bemerkte das Feuer um 11.40 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Diese fand das ältere Gebäude in Vollbrand vor, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Hier können Sie die ganze Polizeimeldung nachlesen.

Spreitenbach, 4. März: Gas- und Bremspedal verwechselt: 76-Jährige kollidiert mit Baum

Eine Skoda-Fahrerin, welche auf der Sandäckerstrasse in Spreitenbach in Richtung Kreisverkehr Industriestrasse fuhr, verlor Dienstag die Kontrolle über ihr Auto. Wie die Kantonspolizei mitteilte, beschleunigte das Fahrzeug und kollidierte mit einem Ford.

Anschliessend geriet es von der Strasse ab, worauf das Auto mit einem Baum kollidierte und bei einer Betonbank zum Stillstand kam. Personen wurden keine verletzt. Die Skoda-Fahrerin, eine 76-jährige Schweizerin dürfte Gas- und Bremspedal verwechselt haben. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab.

Weitere Details entnehmen Sie der vollständigen Polizeimeldung.

Dürrenäsch, 3. März: In Kurve zu weit nach links geraten: 48-jährige Frau muss verletzt ins Spital