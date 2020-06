Am Sonntag wird gefrau*lenzt: Trotz Corona rufen Frauenstreik-Kollektive zu Aktionen auf

So viele Menschen wie letztes Jahr werden am Sonntag wohl nicht auf die Strasse gehen. Trotzdem soll der 14.Juni – der Jahrestag des nationalen Frauenstreiks – zelebriert werden. Nach dem Frauenstreik 2019 gab es durchaus, Erfolge zu feiern. Zum Beispiel die Frauenwahl 2019 (vgl. Text oben), die Zustimmung zu zwei Wochen Vaterschaftsurlaub oder das Ja des Nationalrats zur Ehe für alle.

Aber gerade die Coronakrise zeige deutlich, dass die Defizite in der Gleichstellungsfrage noch lange nicht behoben seien, schreibt der Gewerkschaftsdachverband Arbeit-Aargau in einer Mitteilung. «Es sind mehrheitlich Frauen, die den neuerdings zwar als systemrelevant anerkannten, jedoch nach wie vor ungenügend bezahlten Berufsgruppen angehören.»

Genauso seien es mehrheitlich Frauen, die im privaten Rahmen die Kinderbetreuung oder Pflege der alten und kranken Personen wahrnähmen. Am 14.Juni 2019 sei nicht nur ein Zeichen gesetzt worden. «Es ist eine Verpflichtung für die Zukunft, aktiv zu werden und in Sachen Gleichstellung endlich Nägel mit Köpfen zu machen.» Der Gewerkschaftsdachverband fordert mehr Zeit, Lohn und Respekt.

Bewilligte Kundgebung auf dem Schlossplatz

Im Aargau treffen sich Frauen und solidarisierende Männer am Sonntag ab 9.45Uhr online über Zoom und starten gemeinsam mit einem Sonnengruss in den Tag. Am Nachmittag kommen sie unter dem Motto «Frau*lenzen und Queerstellen!» im ganzen Kanton in kleinen Grüppchen zusammen. «Die einen spontan, die anderen organisiert», sagt Antonia Iten vom Verein Frauen*streik Aargau.