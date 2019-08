Immer häufiger werden Alterswohnungen von privaten Investoren erstellt, oft in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Standortgemeinden. So geschehen in Seengen mit der Casa Hubpünt. Manchmal ergreifen auch Privatpersonen die Initiative und gestalten ihr Wohnen im Alter selbst auf genossenschaftlicher Basis. So geplant in Niederlenz mit dem Projekt «Eichi».

Die Casa Hubpünt in Seengen: Wohnen mit Komfort

An bester Lage mitten in Seengen und in Spazierdistanz zum Hallwilersee steht die Casa Hubpünt. Ein dreigeschossiges, modernes Haus mit 40 komfortablen Alterswohnungen und 26 Pflegezimmern. Erstellt wurde die Casa Hubpünt von der Firma Sansato AG, die das Seniorenzentrum auch als eines von mehreren betreibt. Die Gemeinde Seengen bildet zusammen mit der örtlichen Firma Chestonag AG die Trägerschaft und hat den Boden im Baurecht abgetreten.

«Die Casa Hubpünt bietet Wohnkomfort für Seniorinnen und Senioren, die bis ins hohe Alter selbstbestimmt und selbstständig wohnen wollen», sagt Geschäftsleiterin Sabina Erni. Mehr noch: Wer einen Pensionsvertrag abschliesst, erhält ein lebenslanges Wohn- und Betreuungsrecht. «Niemand muss die Casa Hubpünt aus gesundheitlichen Gründen oder infolge steigender Pflegebedürftigkeit verlassen», versichert Erni.