Alt-Ständerätin Christine Egerszegi: «Ein Aargau ohne Frau in der Regierung wäre ein Rückschritt»

Auch als Ständerätin war Christine Egerszegi (FDP) nicht immer auf Parteilinie, jetzt unterstützt sie bei den Regierungsratswahlen in Inseraten die Grüne Christiane Guyer. «Es sind vier Bisherige, die kandidieren, und nur eine einzige Frau. Ich war damals überall die erste Frau, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir im Kanton wieder eine reine Männerdomäne haben.»

Guyer sei eine gute Kandidatin, die sich auf allen politischen Ebenen ihre Sporen abverdient habe, so die Alt-Ständerätin im «Tagesgespräch» von TeleM1. «Eine Familienfrau mit Führungserfahrung, darum unterstütze ich sie.» Egerszegi rechnet mit einem offenen Rennen. «Viele denken so wie ich: Ein Aargau ohne Frau in der Regierung, das wäre ein Rückschritt.»

Werden die Grossratswahlen ebenfalls vom Thema Klima dominiert, wie das bei den Nationalratswahlen der Fall war? «Es waren nicht nur Klimawahlen, es waren auch Frauenwahlen. Und es wurden Jüngere gewählt», ruft Egerszegi in Erinnerung. «Ich könnte mir vorstellen, dass der Klima-Hype ein bisschen zurück geht, und coronabedingt nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit sondern auch die soziale Sicherheit eine grosser Rolle spielen wird.» Sie rechne damit, dass sich die rechten Parteien in etwa halten können, besonders in der Mitte aber neue Leute eine Chance bekommen würden. Die Sitze der BDP, die nicht mehr antritt, könnten an eine Mittepartei gehen, vermutet sie.