Alt-Oberrichter springt Andreas Glarner nach Urteil zur Seite: «Wer hat diese Mannschaft zusammengewürfelt?»

Aargauer Obergericht, 7. Januar. An­dreas Glarner hatte die Schuldigen für seine Niederlage schnell ausgemacht: die Richter. «Zweimal SP und einmal GLP, da kannst du nur verlieren», liess er sich nach dem Prozess zur Zusammensetzung des Gerichts zitieren. Es ging um üble Nachrede. Der SVP-Nationalrat war vor drei Jahren auf Facebook beschimpft, in einem Gruppenchat als «dummer Mensch», «infantiler Dummschwätzer» und «ganz übler, verlogener Profiteur» verunglimpft worden. Glarner klagte. Ende 2018 verlor er vor Bezirksgericht, legte Berufung ein, nun blitzte er auch in zweiter Instanz ab.

Mit der Aussage nach dem Prozess zweifelte der SVP-Nationalrat mehr oder weniger direkt die Unabhängigkeit des Obergerichts an. Das könnte man einfach als Einwand eines schlechten Verlierers abtun. Wenn da nicht Jürg Fehr wäre. Der pensionierte Oberrichter und ehemalige Staatsanwalt hat den Prozess als Aussenstehender mitverfolgt. In einem Mail an die AZ springt er Glarner zur Seite: «Es ist nur schwer verständlich, dass es das Strafgericht fertigbringt, diesen Fall, der auch eine politische Komponente hat, in einer solchen Konstellation zu beurteilen.» Fehr verlangte eine Erklärung. In einem weiteren Mail, das dieser Zeitung ebenfalls vorliegt, schrieb er vor kurzem an die Adresse der Kommunikationsstelle der Aargauer Gerichte: «Wer hat diese Mannschaft zusammengewürfelt?»

Jürg Fehr war lange Oberrichter, allerdings nie am Strafgericht tätig, wie er sagt. «Dementsprechend kenne ich die dortigen Gepflogenheiten nicht.» Klarheit bringt ein Blick in die Geschäftsordnung des Obergerichts. Für den Fall um Andreas Glarner zuständig war die 2. Strafkammer. Die Kammer hat fünf Mitglieder und eine Ersatzrichterin. Zwei der Richter sind von der SP, zwei von der SVP, ein Richter von der GLP. Bei jedem Fall dabei ist die Präsidentin der 2. Strafkammer, SP-Richterin Franziska Plüss. Die anderen beiden Richter ermittelt die Kanzlei anhand eines sogenannten Verteilschlüssels. «Nach dem Zufallsprinzip» teile man die Fälle auf die einzelnen Richter zu, erklärt die Kommunikationsstelle der Aargauer Gerichte in ihrer Antwort an Alt-Oberrichter Fehr.