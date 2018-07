Die Geschichte erschütterte viele Leserinnen und Leser. Bei einigen kamen auch Erinnerungen hoch. Auch beim ehemaligen Zuger Grünen-Nationalrat Josef Lang.

In Aristau geboren und aufgewachsen, kommt Lang im April 1970 als 16-Jähriger zusammen mit drei weiteren Abgängern der Bezirksschule Muri ans Kollegium Sarnen im Kanton Obwalden. Präfekt ist seit 1957 jener Pater, der 1974 in Hermetschwil Pfarrer wird. Lang erinnert sich an die Warnung seiner Mitschüler. Er solle sich vor dem Präfekten in Acht nehmen. Er sei übergriffig. Vor allem jüngeren Schülern gegenüber. Es sei etwas vom Ersten gewesen, das Mitschüler Neuankömmlingen im «Kollegi» erzählt hätten, sagt Lang.