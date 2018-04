Thomas Pfisterer, alt Bundesrichter, sagt auf Anfrage der AZ: «Dass das Bundesgericht ein Urteil in einem Tötungsdelikt aufhebt, ist aus meiner Sicht sehr aussergewöhnlich.» Pfisterer, der in Lausanne im Staats- und Verwaltungsrechts tätig war, kann sich in den letzten Jahrzehnten an keinen vergleichbaren Fall aus dem Aargau erinnern.

Inhaltlich möchte sich der frühere Regierungs- und Ständerat nicht zum Urteil aus Lausanne im Fall Gränichen äussern. Er kenne die Akten nicht, sagt Pfisterer, hält aber fest: «Die Formulierung des Bundesgerichts, das kantonale Obergericht habe willkürlich geurteilt, ist ein schwerer Vorwurf an die Aargauer Justiz.»

Kilias: Zeugen lügen zumeist nicht, aber...

Der Lenzburger Strafrechtsprofessor Martin Killias sagt: «Dass aus einer Verurteilung wegen Mordes ein glatter Freispruch wird, kommt sehr selten vor.» Zumeist gehe es bei Tötungsdelikten, mit denen sich das Bundesgericht befasst, um die Frage, wie die Tat zu qualifizieren sei.