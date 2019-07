Gestern Donnerstag wollte sich Jean-Pierre Gallati gegenüber der AZ nicht zu einer möglichen Kandidatur äussern. Nun ist es definitiv: der SVP-Fraktionschef will Regierungsrat werden. Dies schreibt die Findungskommission der SVP Aargau in ihrer Mitteilung vom Freitagmorgen.

In der aktuellen Situation sei es entscheidend, dass das neu zu wählende Regierungsmitglied Erfahrung aus Grossem Rat oder Verwaltung, Führungserfahrung sowie vertiefte Kenntnisse der wichtigen Gesundheitsdossiers hat, heisst es im Schreiben der Partei weiter. Nach intensiven Gesprächen mit möglichen Kandidaten habe die Findungskommission das Interesse von Fraktionschef Jean-Pierre Gallati an einer Kandidatur mit Freude zur Kenntnis genommen.

SVP-Grossrätin Martina Bircher, die ebenfalls als mögliche Nachfolgerin von Franziska Roth gehandelt wurde, verzichtet indes auf eine Kandidatur. Dies schreibt die 35-Jährige in einer Mitteilung am Freitagmorgen.

Parteitag entscheidet über definitive Kandidatur

Gallati überzeuge nicht nur durch seine Führungsstärke, seine vertieften Kenntnisse der Gesundheitsdossiers als Gesundheitskommissionsmitglied, sondern auch durch seine Erfahrung aus seiner Tätigkeit in der aargauischen Verwaltung in früheren Jahren, wie die SVP Aargau weiter schreibt.

Gallati sei in der Lage, das Departement Gesundheit und Soziales weiter zu stabilisieren, die anstehenden wichtigen Projekte aufzugleisen sowie Entscheide zu fällen. Darum habe die Findungskommission entschieden, Gallati dem Parteitag ohne Gegenkandidatur zur Nomination vorzuschlagen. Der Parteitag findet am 15. August im Gasthof Schützen in Aarau statt. (luk)