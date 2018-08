Wermuth hat seinen Entscheid am Donnerstagmorgen auf Facebook bekannt gegeben mit einem offenen Brief an seine Parteifreunde gerichtet.

"Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch als erste informieren. Die SP des Bezirks Zofingen hat mich gebeten, bis heute bekannt zu geben, ob ich für eine Ständeratskandidatur zur Verfügung stehe. Ich habe mich nach vielen Gesprächen entschieden, dies zu tun.