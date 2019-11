Als vor zehn Jahren 300 Gasflaschen explodierten: Aargauer erlangt mit Video Kultstatus

Explosionen, Erschütterungen und Flammen: Was sich vor zehn Jahren in Safenwil abspielte, war wie in einem Actionfilm. 300 Gasflaschen, die in einem Depot der Firma H. Jäggi AG untergebracht waren, explodierten. Die Metallteile der Flaschen flogen bis zu 500 Meter weit durch die Luft. Landeten auf der A1, in Gärten und auf Dächern. Der Schaden war immens.

Einer, der die Explosionen aus nächster Nähe miterlebte und auf Videokamera festhielt, war Hans-Peter Plüss. Der Inhaber eines Elektronikgeschäftes konnte selbst nicht fassen, was sich in der beschaulichen Aargauer Gemeinde gerade abspielte. «Heilige Bimmbamm» oder «lueg emol das a!» entfuhr es ihm beim Filmen immer wieder. Plüss' Kommentare erreichten Kultstatus. Noch heute wird er von Kunden darauf angesprochen.