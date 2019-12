Als in Kölliken die erste Schweizer Autobahn-Tankstelle eröffnete – und warum daneben ein Bahnwagen stand

1967 eröffnete in Kölliken die erste Tankstelle an einer Autobahn. Ob es das überhaupt braucht, darüber wurde damals noch diskutiert. Auch darüber, ob es dazu jeweils ein Restaurant geben soll. Neben der neuen Tankstelle in Kölliken stand sinnigerweise ein Speisewagen der SBB.