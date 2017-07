Ich mag die kleinen Städtchen im Kanton Aargau: sie sind charmant und persönlich. Zudem hat unser schöner Kanton eine perfekte zentrale Verkehrslage in der Schweiz.

Und das Tollste am Aargau, das ich seit Monaten erleben darf: Er steht für Menschen in Not zusammen. Die Hilfsbereitschaft der Aargauer und Aargauerinnen hat mich überwältigt und pusht und motiviert mich, weitere Hilfe zu generieren, und dabei weiss ich, dass ich nicht alleine da stehe. Danke Aargau!

Sandro Burki: «Ich denke nicht im Traum daran, den Aargau irgendwann zu verlassen»