Als Doris Leuthard 2006 in den Bundesrat gewählt wurde, war dies nicht nur für ihre Heimatgemeinde Merenschwand, sondern den ganzen Aargau ein Grund zur Freude: Erstmals seit 37 Jahren war der Kanton mit ihr wieder in der Schweizer Regierung vertreten. Die Aargauer Zeitung und das Zofinger Tagblatt widmeten Leuthard eine Sonderausgabe. Aus aktuellem Anlass zeigen wir diese noch einmal in digitalisierter Form.