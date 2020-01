Als der Hallwilersee zugefroren war – und darin ein Lastwagen versank

Schon einmal kam es auf dem Hallwilersee im Zusammenhang mit einer «Seegfrörni» zu einem tödlichen Unglück. Anfang Februar 1903, an einem Sonntag, waren viele Schlittschuhläufer auf der vereisten Seefläche unterwegs.

Doch ein starker Föhnwind sorgte zusammen mit Regen für ein abruptes Ende des Eislauf-Spasses. Einige Leute konnten sich selber ans Ufer retten, andere brachen ein, konnten aber glücklicherweise gerettet werden.

Weniger Glück hatte der 22-jährige Otto Bühlmann aus Beinwil am See. Er wollte Wasser aus dem Hallwilersee-Dampfer pumpen, der leicht beschädigt bei Birrwil im Eis lag. Dafür holte er beim Delphin in Meisterschwanden die schwere Schiffspumpe. Bühlmann wollte sie an einem Strick über den See ziehen.

Den Strick befestigte er an seinem Gürtel, was ihm zum Verhängnis wurde, denn plötzlich brach das Eis und die Pumpe sank mitsamt dem jungen Mann, wie es in einem zeitgenössischen Bericht heisst. Sein Begleiter, der Birrwiler Fritz Gloor, wollte Otto Bühlmann helfen – erfolglos. Plötzlich brach auch unter Gloor die Eisdecke und er ertrank ebenfalls im kalten Wasser des Hallwilersees. Die beiden Leichen konnten erst zwei Tage nach dem Unglück geborgen werden.