Laut Stocker sind 80 Prozent der Heliaufgebote Fälle der Kategorie vier bis sieben. Nur bei jeder fünften Helianforderung geht es um weniger schwere Fälle, bei denen dann aber Kinder betroffen waren oder jemand aus grosser Höhe stürzte. Stocker: «Nach unserer Beurteilung wird der Heli im Aargau auch heute noch sehr zurückhaltend aufgeboten. Dass es in den letzten Jahren eine Zunahme gab, entspricht eher einer Angleichung an Helieinsätze in anderen Kantonen und heutige Rahmenbedingungen wie Demografie und Möglichkeiten der modernen Notfallmedizin.»

Stocker gibt zu bedenken: «Wenn im Zweifelsfall der Heli nicht aufgeboten wird und sich zeigt, dass es nötig gewesen wäre, ginge dies zum Nachteil des Patienten. Das ist zu vermeiden. Zudem entscheiden nicht wir über den Einsatz. Wir werden von den jeweiligen Einsatzleitstellen aufgeboten.»

Sind 222 Helirettungen im Aargau im Jahr zu viel? Vergleichszahlen sind schwierig zu finden. Reto Trottmann, Leiter Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Stadt Zürich, findet die 222 Helirettungen nachvollziehbar. Dies unter anderem aufgrund der topografischen Situation des Kantons Aargau.

Wer zahlt den Heli?

Doch wer zahlt, wenn der Heli abhebt? Laut Santésuisse-Sprecher Christophe Kaempf übernimmt die Versicherung 50 Prozent der Rettungskosten in der Schweiz. Maximal werden pro Jahr 5000 Franken vergütet. Den Rest der Rettungskosten muss der Versicherte selbst oder seine Zusatzversicherung bezahlen. Diese Regel gilt indes nur im Krankheitsfall oder für diejenigen Personen, die bei ihrer Krankenversicherung gegen Unfälle versichert sind.

Rettungsflüge für all diejenigen, die mehr als acht Stunden pro Woche arbeiten, werden von der Arbeitgeber-Unfallversicherung übernommen. Diese übernimmt bei einem Unfall 100 Prozent der Kosten.