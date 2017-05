In rund einer Woche entscheidet das Aargauer Stimmvolk über die kantonale Volksinitiative der SP Aargau. Sie verlangt, dass der Kanton Aargau deutlich mehr Prämienverbilligungen ausgibt als bisher. Konkret müsste mit über 60 Millionen Franken Mehrkosten gerechnet werden, was rund vier Steuerprozenten entspricht. Das Komitee begründet die Initiative im Abstimmungsbüchlein damit, dass die Prämienverbilligungen nicht ansatzweise gleichmässig steigen wie die Krankenkassenprämien. Dies werde für alle zu einer «immer grösseren finanziellen Belastung». Doch was bedeutet das in Franken und Rappen für eine betroffene Familie?

Die alleinerziehende Mutter Christine Schnapp wohnt mit ihren zwei Kindern im Alter von 9 und 15 Jahren in einer 4½-Zimmer-Wohnung in Aarau. Sie arbeitet als Redaktorin bei der evangelischen Wochenzeitschrift «Doppelpunkt». Mit ihrem 80-Prozent-Pensum, einer kleinen Witwenrente und den Unterhaltsbeiträgen kommt sie auf etwa 6000 Franken im Monat. Für die Krankenkasse ihrer Kinder und sich selbst muss sie monatlich 390 Franken selber berappen – weitere 260 Franken werden ihr erlassen. In den vergangenen Jahren habe sie noch mehr Geld vom Kanton erhalten: «Gerade von 2016 auf 2017 hat meine Prämienverbilligung nochmals massiv abgenommen», sagt Schnapp. Dies hängt mit dem totalrevidierten Krankenversicherungsgesetz zusammen, welches im vergangenen Jahr in Kraft trat. Der Kanton Aargau spart mit den strengeren Regeln rund 25 Millionen Franken.

Kein Konflager für die Tochter

Schnapp gehört dem unteren Mittelstand an, der von der SP-Initiative am meisten profitieren würde. Konkret hätte die Familie bei einem «Ja» Ende Jahr rund 600 Franken mehr im Portemonnaie als bisher. Dies wäre notwendig, denn heute überlege sie sich zweimal, ob sie zum Arzt gehe oder nicht, obwohl sie die Franchise auf das Minimum reduziert hat.

Im Gespräch betont die 41-Jährige immer wieder, dass sie sich nicht als «arm» bezeichnet. Mit ihrem Einkommen müsse sie einfach aufs Geld schauen. «Es können nicht beide Kinder in jedes Schullager gehen. Meine Tochter hat deshalb diesen Frühling freiwillig auf das Konflager verzichtet.» Auch bei den Hobbys müssen die beiden Kinder zurückstecken. «Beide spielen Fussball und möchten natürlich tolle Kickschuhe haben», sagt Schnapp. Es sei dann jeweils schwierig zu erklären, dass es halt nur für die günstigeren Modelle reicht. Die Journalistin – die auch ein grosser Fussballfan ist – würde ihren Kindern gerne einen langersehnten Traum erfüllen und mit ihnen ein Spiel der Nationalmannschaft besuchen. «Aber das sind dann die Dinge, bei denen wir sparen», sagt sie. Schwierig wird es auch bei Zahnarztrechnungen. «Wie ich die Zahnkorrektur meiner Tochter bezahlen werde, weiss ich noch nicht», so Schnapp.

«Bin keine Heulsuse»

Es ist der Schweizerin wichtig, nicht als «Heulsuse» wahrgenommen zu werden. Sie sei sich durchaus bewusst, dass sie für ihre Situation selbst verantwortlich ist. Dennoch kann es nicht sein, dass das staatliche Engagement immer mehr nachlässt, findet Schnapp.

Die Gegner halten die SP-Initiative für unnötig, weil die Armen so oder so Prämienverbilligungen erhalten würden. Schnapp erwidert: «In der Vergangenheit haben im Kanton Aargau hauptsächlich die Reichen von Steuergeschenken profitiert. Es ist an der Zeit, dass nun auch der Mittelstand etwas zurückerhält.» Sie hegt allerdings nicht viel Hoffnung, dass die Initiative vor dem Volk eine Chance hat.