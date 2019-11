Alle Abstimmungen und Wahlen aus den Aargauer Gemeinden ++ Niederwil lehnt Zonenplan-Änderung ab ++ Bözen stimmt Fusion zu

So soll das geplante Aarauer Stadion aussehen

2) Die Stimmberechtigten befinden über die obligatorische Referendums-Abstimmung zum Budget 2020. Dieses weist einen unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent aus. Die SVP und die FDP lehnen das Budget ab. Mehr lesen Sie hier.

3) Für den freien Aarauer Sitz im Kreisschulrat Aarau-Buchs gibt es drei Kandidierende: Susanne Klaus (Grüne), Stefan Wirz (GLP) und Gregor Lüscher (Pro Aarau). Der freie Buchser Sitz wird im Februar besetzt. Mehr lesen Sie hier.

Bad Zurzach

Die Stimmberechtigten wählen einen neuen Gemeindeammann. Einziger Kandidat ist Gemeinderat Bernhard Scheuber. Der bisherige Ammann Reto S. Fuchs bleibt Gemeinderat. Er möchte das Gemeindeammann-Amt an Bernhard Scheuber übergeben und im Gegenzug dessen Ressort Bau übernehmen. Fuchs will sich auf seine Aufgaben in der Umsetzungskommission für die bevorstehende Grossfusion zur Gemeinde Zurzach (Projekt Rheintal+) konzentrieren. Mehr lesen Sie hier.

Und: Bernhard Scheuber wird damit zum sehr wahrscheinlich letzten Gemeindeammann von Bad Zurzach. Die neue Gemeinde wird Zurzach heissen.

Bezirk Bremgarten (Friedensrichterkreis VI)

Für die Gemeinden Büttikon, Dottikon, Fischbach-Göslikon, Hägglingen, Niederwil, Sarmenstorf, Tägerig, Uezwil, Villmergen und Wohlen wird ein Friedensrichter gesucht. Es kandidieren Isabelle Wipf (FDP), Margrit Hard (SVP) und Andreas Hofmann (parteilos).

Bözen

Die Stimmbevölkerung hat mit 236 zu 83 Stimmen der Fusion mit Effingen, Elfingen und Hornussen («BEEH») zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 55 Prozent. Wenn die drei anderen Gemeinden ebenfalls Ja stimmen, würde die neue Gemeinde Böztal ab dem 1. Januar 2022 existieren.

Das Dossier zum Thema finden Sie hier.

Boniswil

Die Stimmberechtigten müssen über die Sanierung der Schmiede abstimmen. An der Sommer-Gmeind hatten sie dafür 40'000 Franken genehmigt. Gegen den Entscheid wurde das Referendum ergriffen. Mehr lesen Sie hier.

Bremgarten

Peter Werder (FDP) komplettiert die Finanzkommission. Er kam auf 868 Stimmen, das absolute Mehr betrug 769 Stimmen. Sein Gegenkandidat Anton Laube (Forum Hermetschwil-Staffeln) vereinigte 653 Stimmen auf sich. Die Stimmbeteiligung erreichte einen Wert von 30,4 Prozent.

Brugg

Das Budget 2020 wurde vom Einwohnerrat einstimmig beschlossen. Nun müssen noch die Stimmbürger ihre Zustimmung geben. Mehr lesen Sie hier.

Buchs

Die Stimmberechtigten segnen mit 73 Prozent Ja-Stimmen das Budget 2020 ab: 1202-Ja-Stimmen sehen 437-Nein-Stimmen gegenüber. Zuvor hatte der Einwohnerrat das Budget genehmigt. Letztes Jahr sagten die Buchser an der Urne zweimal Nein zum Budget.

Das Interview mit dem Gemeindeamman und dem Finnanzvorsteher lesen Sie hier.

Effingen

Die Stimmbürger müssen dem Fusionsprojekt «BEEH» zustimmen. Zusammenschliessen würden sich die vier Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen. Bei einem Ja in allen vier Gemeinden würde die neue Gemeinde Böztal ab dem 1. Januar 2022 existieren.

Das Dossier zum Thema finden Sie hier.