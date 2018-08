Am Samstagmittag erhielt die Kantonale Notrufzentrale die Meldung über einen Velofahrer ein, welcher an der Dorfstrasse in der Nähe des Restaurant Central am Boden lag.

Die ausrückende Patrouille der Kantonspolizei stellte beim 57-jährigen Mann Alkoholeinfluss fest. Der Atemlufttest ergab einen Wert von über 1 mg/l. Die Befragung des Velofahrers gestaltete sich schwierig. Derzeit ist nicht klar, weshalb die Person zu Fall kam. Beim Betroffenen wurde eine Blut- und Urinentnahme im Spital angeordnet.

Die Kantonspolizei, Stützpunkt in Aarau (Tel. 062 836 55 55) sucht Augenzeugen, die Angaben zum Hergang des Ereignisses machen können.

