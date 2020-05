Alkoholisierter Mann fährt BMW zu Schrott ++ Polizei schnappt Töff-Raser ++ Auto-Fahrerin und Kind (3) verletzt

26. Mai: 24-Jähriger fährt BMW in die Fassade einer Pizzeria

Erwischt worden sei der 28-jährige Schweizer am Montag kurz nach 15 Uhr, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit. Gegen den Töfffahrer wurde eine Strafuntersuchung gemäss dem Raserartikel eröffnet. Sein Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

Die Kantonspolizei Aargau traf den Unfallverursacher unverletzt, aber alkoholisiert an, wie sie mitteilt. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm dem Lenker den Führerausweis ab.

Auf der Menziker Hauptstrasse hat ein 24-Jähriger einen Selbstunfall verursacht. Der Bosnier war um 1.30 Uhr in einem BMW X5 unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor. Es kollidierte mit einem Inselschutzpfosten, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte schliesslich in die Hauswand einer Pizzeria.

In Suhr ist es am Montagmorgen kurz vor 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Maserati, gelenkt von einer 38-jährigen Frau, stiess auf der Bären-Kreuzung mit einem von einer 30-Jährigen gesteuerten Audi zusammen. Dabei wurde eine der zwei Autolenkerinnen und ihr drei-jähriges Kleinkind leicht verletzt. Eine Ambulanz fuhr sie zur Kontrolle ins Spital.

Auf dem Rastplatz auf der Autobahn A1 bei Würenlos kontrollierte die Polizei am späten Samstagabend mehrere getunte Fahrzeuge. Sie verzeigte drei Personen und ordnete eine neue Motorfahrzeugkontrolle an. Dies unter anderem, weil die Wagen zu tief gelegt waren und Manipulationen an der Auspuffanlage vorgenommen worden waren. Mehr lesen Sie hier.

Im Erdgeschoss eines Wohnblocks in Buchs brach am frühen Sonntagnachmittag ein Feuer aus. Drei Personen wurden vorsorglich ins Spital gebracht. Mehr lesen Sie hier.

Ein 25-jähriger Renault-Fahrer hat am Freitagabend auf der A1 bei Wettingen die Kontrolle über sein Auto verloren. In der Folge prallte er gegen die Leitplanke. Es handelt sich um einen Slowaken aus dem Bezirk Brugg. Er blieb beim Unfall unverletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen sass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss am Steuer. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis an. Zudem musste sich der Mann einer Blutprobe unterziehen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Der 53-jährige Schweizer aus der Region kam rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Bankett und kollidierte anschliessend mit dem Heck des Linienbusses, der an Haltestelle stand.

Ein 53-jähriger Autolenker ist am frühen Freitagabend am Bahnhof Zofingen heftig ins Heck eines stehenden Linienbusses geprallt. Im Bus befanden sich keine Personen. Der Unfallfahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bruggerstrasse in Wildegg zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo. Dabei stürzte der 54-jährige Fahrradfahrer und verletzte sich am Arm. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Dem Unfall ging eine verbale Auseinandersetzung voraus, wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel 062 886 88 88) zu melden.

In der Nacht auf Freitag hat ein 54-jähriger Schweizer einen Selbstunfall in Birmenstorf verursacht. Erst kollidierte er mit einem Verkehrsschild, dann mit einer Verkehrsinsel, im angrenzenden Feld kam das Auto schliesslich zum Stillstand. Die ausgerückte Patrouille fand das Auto allerdings herrenlos vor.

Die Frau blieb unverletzt. "Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte sie am Steuer kurz eingenickt sein", heisst es weiter in der Mitteilung. Die Polizei nahm der 27-Jährigen aus der Region den Führerausweis vorläufig ab. Zudem wird sie an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

Eine 27-jährige Schweizerin hat in der Nacht auf Freitag in Meisterschwanden die Kontrolle über ihr Auto verloren und kam von der Fahrbahn ab. Mit ihrem Fiat prallte sie gegen einen Pferdeweidezaun, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Am Freitagmorgen um kurz vor 7 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Das Feuer konnte allerdings rasch gelöscht werden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die 47-jährige Bewohnerin und ihr 14-jähriger Sohn mussten aber ins Spital gebracht werden. Gemeldet wurde das Feuer von einer Anwohnerin. Sie hatte den Rauch gesehen, der aus der Wohnung kam.

Zum Unfall kam es, als ein 25-jähriger Türke kurz vor 16 Uhr mit seinem weissen Citroen auf der Aarauerstrasse von Birrwil in Richtung Beinwil am See fuhr. Der Unfallverursacher war während seiner Fahrt abgelenkt. er studierte offenbar Akten, wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung zum Unfall schreibt.

Auf der Aarauerstrasse in Beinwil am See ereignete sich am Dienstag eine Kollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden.

Bei einer Auffahrkollision ist am Sonntag in Wohlen eine 60-jährige Lenkerin verletzt worden. Die Schweizerin prallte kurz vor 11.30 Uhr auf der Bremgarterstrasse ins Heck eines vor ihr fahrenden Autos.

Bei der Notrufzentrale ging die Meldung, dass es in einer Liegenschaft an der Hauptstrasse von Bottenwil brenne, kurz nach 00.30 Uhr ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Uerkental konnte den Brand wenige Minuten nach Eintreffen löschen.

Im Bereich einer CBD-Hanf-Indooranlage in Bottenwil ist in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen.

Am Dienstagnachmittag um 15.45 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Rümikon-Mellikon-Rekingen nach einem Alarm nach Rekingen aus. Vor Ort stiessen sie auf einen Schopf, der in Vollbrand stand. Er brannte komplett nieder, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Ein 33-jähriger Motorradlenker hat am frühen Freitagmorgen in Fahrwangen eine Frau angefahren. Er liess sie schwer verletzt liegen. Ermittlungen führten noch im Lauf des Tages zu dem Mann, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Sie verhaftete ihn und stellte das Motorrad sicher. Es war beschädigt. Der Fahrer musste den Führerausweis abgeben und wurde an die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau verzeigt. Er hat die Tat gestanden. (sda/az)

Wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte, entstand am Auto Totalschaden. Es gehörte dem Vater des Junglenkers. (sda)

Ein 19-jähriger hat am Freitagnachmittag beim Abbiegen in Safenwil zu stark beschleunigt. Dabei brach das Heck des Wagens aus. Der Wagen kam von der Strasse ab und prallte in den Betonpfeiler einer Überführung. Der Mann und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ins Spital.

Eine 30-jährige Frau wurde bei Unfall in der Nacht in Fahrwangen schwer am Bein verletzt. Sie dürfte gemäss ersten Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau von einem unbekannten Motorrad angefahren worden sein. Mehr dazu lesen Sie hier .

Am Bahnhof Birr ist es am Freitagmorgen zu einem Postauto-Unfall gekommen. Kurz nach sieben Uhr prallte der Bus der Linie 364 (Brugg-Birr) neben einer Fussgängerunterführung in eine Mauer. Es befanden sich keine Passagiere im Bus, wie eine Postauto-Mediensprecherin sagt. Der Fahrer habe sie zuvor am Bahnhof aussteigen lassen und sei dann weitergefahren. Er blieb unverletzt. "Er braucht Ruhe und wird betreut", sagt die Sprecherin. Warum es zum Unfall kam, ist noch nicht klar.

Ein Brand in einer Tiefgarage einer Mehrfamilienhaus-Überbauung in Eiken hat am Donnerstag einen grossen Sachschaden verursacht. Beziffert werden könne er noch nicht, teilt die Kantonspolizei mit. Klar ist aber: Über 20 Fahrzeuge erlitten Rauch- bzw. Russschäden. Personen wurden keine verletzt.

Die Unfälle ereigneten sich am Donnerstag im Morgenverkehr. Kurz vor 6.30 Uhr meldete eine Drittperson eine Kollision mit einem Linienbus. Der Linienbus sei, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weitergefahren. Kurze Zeit später meldete sich ein 65-jähriger Linienbus-Chauffeur, dass er sich am Bahnhof Muri befinde und dort auf die Polizei warte, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilt. Gegenüber der Patrouille gab dieser dann an, sich an keine Kollision zu erinnern.

Glück für einen 71-jährgen Mann am Donnerstag bei einem Selbstunfall am Donnerstag: Kurz vor 14.45 Uhr fuhr er in einem Land-Rover auf der Hauptstrasse, als er Höhe Dorfmitte am Steuer einnickte. Dadurch kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte mit Wucht gegen eine Gartenanlage, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Verletzt wurde niemand. An seinem Auto und an der Gartenanlage entstand grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Lenker an die zuständige Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

14. Mai: Vandalen richten an Fussballplatz über 5000 Franken Sachschaden an

Unschöne Überraschung für den FC Koblenz: Vandalen haben am Wochenende am Fussballplatz gewütet. Sie brachen die Materialhütte auf, schlugen ein Fenster ein und klauten Material. Sie unternahmen mit dem Rasenmäher eine Strolchenfahrt, kollidierten mit einem Metallpfosten. Die Scheiben eines Rasenmähers gingen zu Bruch. Die Vandalen zertrümmerten Lampen und demolierten Tischbänke. Die Höhe des Schadens liegt gemäss einer ersten Schätzung des FC Koblenz bei 5000 bis 6000 Franken. Der Verein hat Anzeige erstattet. Die Polizei sucht Zeugen.

13. Mai: Toyota-Fahrerin übersieht Blinklicht beim Bahnübergang – Zug rammt ihr Auto seitlich

Am Mittwoch kurz vor 17 Uhr knallte es beim Bahnübergang in Gränichen: Eine 61-jährige Toyota-Corolla-Fahrerin wollte von der Suhrer- auf die Nordstrasse abbiegen. Dazu musste sie das parallel verlaufene Gleis der Aargau Verkehr Bahn überqueren. Allerdings übersah die Frau das Blinklicht, das vor dem herannahenden Zug warnte. Als sich der Toyota auf dem Bahnübergang befand, prallte der in Richtung Gränichen fahrende Zug in dessen Seite.

Verletzt wurde niemand. "Insbesondere am Auto, aber auch am Triebwagen, entstand erheblicher Sachschaden", teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. Der Zug konnte trotz Beschädigungen weiterfahren, die Bahnstrecke war nur kurz unterbrochen.

Aargau, 9./10. Mai: Zwei Raser und Lärm-Verursacher erwischt

Schnellfahrer, Poser und Tuner haben die Kantonspolizei Aargau auch am vergangenen Wochenende beschäftigt. Das Fazit von mehreren Geschwindigkeitskontrollen: Zwei Raser, mehrere Schnellfahrer und Lärmverursacher wurden angehalten. Mehrere Autolenker mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Bei der Kontrolle an der Staffeleggstrasse in Küttigen wurden am Sonntag elf Verkehrsteilnehmer gestoppt und angezeigt. Sie fuhren auf der Ausserortsstrecke zwischen 138 km/h und 114 km, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Fünf Verkehrsteilnehmer mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Kurz nach 16.30 Uhr sowie 17 Uhr wurden zwei Motorräder gemessen, welche massiv zu schnell unterwegs waren. Ein 24-jähriger Bosnier fuhr mit seiner Maschine 154 km/h schnell. Danach folgte ein 60-jähriger deutscher Motorradfahrer, der mit 158 km/h unterwegs war.

Schöftland, 10. Mai: Unbekannte Täter beschädigen Swimmingpool mit Steinen