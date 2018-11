Birrwil hat mit Alexander Pirchl (51, parteilos) einen neuen Gemeinderat. Der Berufsschullehrer und einzige offizielle Kandidat hat mit 278 von 322 gültigen Stimmen das absolute Mehr von 162 Stimmen deutlich geknackt. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,8 Prozent.

Pirchl tritt die Nachfolge von Heinz Neeser (68, parteilos) an, der im Gefolge der Diskussionen um den Schulhaus-Neubau zurückgetreten ist. Pirchl ist als Initiant des Blogs «Der Berbuer», einer Art Bürgerinitiative, im Dorf nicht unumstritten. Pirchl selbst hatte im Vorfeld angekündigt: «Ich will Ruhe in den Gemeinderat bringen.» (ksc)