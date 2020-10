Alex Hürzeler: «Man kann nicht überall der Liebling sein»

Am 18. Oktober sind Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates. Urs Hofmann (SP) tritt zurück. Die anderen Regierungsräte treten wieder an: Markus Dieth (CVP), Stephan Attiger (FDP), Alex Hürzeler (SVP) und Jean-Pierre Gallati (SVP). Neu kandidieren Christiane Guyer (Grüne) und Dieter Egli (SP). In einer Interviewserie bringt die AZ Ihnen die Kandidierenden näher. Heute: Alex Hürzeler (55). Er ist seit 2009 Vorsteher des Departementes Bildung, Kultur und Sport. Hürzeler ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau in Oeschgen.

«In der Coronapandemie erachte ich es als essenziell, dass auf allen Bildungsstufen ein reguläres Schuljahr mit Präsenzunterricht in Ganzklassen erteilt werden kann», steht auf Ihrer Website. Können Sie garantieren, dass es keine Schulschliessung mehr gibt?

Garantieren kann ich nichts, weil wir nicht wissen, wie sich die Pandemie in den nächsten Monaten entwickelt. Es wird nicht zu umgehen sein, dass sich einzelne Schüler oder ganze Klassen befristet in Quarantäne begeben müssen. Oder, dass Maskenpflicht auf dem Schulareal angeordnet wird, wie kürzlich an der Kantonsschule Wettingen oder in Sins. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit solchen Massnahmen verhindern können, dass es zu flächendeckenden Schulschliessungen kommen wird.

Auf Ihrer Website heisst es auch, die Folgen der Coronapandemie, die wachsende Aargauer Bevölkerung sowie die finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen erforderten verantwortungsbewusste, pragmatische und auch mutige Entscheide. Was war Ihr letzter mutiger Entscheid?

In der für alle ungewohnten Corona­situation braucht es regelmässig mutige Entscheide. Es gilt, Kritik und lautstark formulierte Forderungen auszuhalten und abzuwägen. Oft gehen diese diametral auseinander, wenn ich nur an die Maskenfrage denke. Es brauchte mitten im Lockdown Mut, trotz nationalem Wirrwarr und starkem Druck aus der Schüler- und Elternschaft an der Durchführung der Aargauer Maturprüfungen festzuhalten. Und es braucht Mut, eine Vorlage wie das neue Lehrerlohnsystem jetzt zu bringen: In einer finanziell eher schwierigen Zeit hinzustehen und zu sagen, was jetzt nötig ist.

Sind Sie persönlich ein mutiger und entscheidungsfreudiger Mensch, oder neigen Sie eher zur Vorsicht und zum Abwägen?

Ich bin ein Mensch mit ausgeglichenem Charakter. Ich bin geerdet, habe mich emotional gut im Griff, bin weder himmelhoch jauchzend bei einem Erfolg, noch zu Tode betrübt, wenn etwas nicht gelingt. Mutig vorwärtsgehen gehört auch dazu, in meinem Leben war ich nie der, der zuhinterst stand. Ich übernehme Verantwortung und Führungspositionen, treffe gerne Entscheidungen – durchaus auch mutige. Trotzdem wäge ich gut ab, entscheide nicht planlos oder blind. Einmal darüber schlafen ist oft ein guter Ratgeber.

Vielleicht waren Sie in einem wichtigen Punkt aber vorsichtiger als Ihre Kollegen. Was haben Sie besser gemacht als Stephan Attiger, Markus Dieth und Urs Hofmann, die am Coronavirus erkrankten?

Das kann ich nicht sagen, da war wohl auch ein wenig Glück dabei – oder eben Pech bei meinen Kollegen. Was ich sagen kann: Wir waren nicht unvorsichtig, sondern haben uns an die Empfehlungen des Bundes und der Kantonsärztin gehalten. Auch in meinem Departement haben wir, dort wo möglich, rasch auf Homeoffice umgestellt. Ich selber war fast immer vor Ort. Ich lege Wert darauf, dass mich meine engsten Mitarbeiter möglichst oft persönlich sehen kann und wir uns an Sitzungen austauschen können.

Sind Sie sicher, dass Sie selber nicht mit dem Virus infiziert waren?

Davon gehe ich mindestens aus, da ich nie Symptome hatte. Ich halte mich an die Empfehlungen, schüttle schon lange keine Hände mehr, auch nicht an offiziellen Anlässen. Aber in einem öffentlichen Amt mit vielen Kontakten gibt es immer ein gewisses Risiko. Gerade bei Apéros ist Abstandhalten nicht immer leicht. Aber es ist möglich, und es ist mir wichtig, mich nicht zurückzuziehen, zu verstecken, oder einzuschliessen, sondern mit der nötigen Vorsicht Veranstaltungen zu besuchen und persönliche Kontakte zu pflegen.

Sie konnten vor zehn Tagen einen Erfolg feiern, die Aargauer Bevölkerung hat Ja gesagt zur Abschaffung der Schulpflege. Ihr Vorgänger Rainer Huber wurde unter anderem abgewählt, weil er mit dem Bildungskleeblatt mehrere grosse Reformen in einem Paket umsetzen wollte. Sie gehen schrittweise vor – weil Sie fürchten, Sie könnten abgewählt werden, wenn sich zu viel auf einmal ändert?

Reformen wie der neue Lehrplan, der Wechsel auf sechs Jahre Primar- und drei Jahre Oberstufe, die Abschaffung der Schulpflege oder die erweiterten Finanzkompetenzen der Schulleitungen müssen in verkraftbaren Schritten eingeführt werden. Das ist meine Überzeugung, das hat nichts mit Wahlstrategie zu tun. Das Bildungswesen, der Schulalltag und der Unterricht haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert, schon aufgrund der Bevölkerungsstruktur und der gesellschaftlichen Entwicklung. Auf solche Veränderungen muss man reagieren, aber man kann nicht alles auf einmal anpassen. Änderungen brauchen Zeit und die Volksschule im Aargau braucht jetzt Ruhe, um die Reformen der vergangenen Jahre umzusetzen.

Also gibt es in den nächsten vier Jahren keine grossen Änderungen, ist eine Reform der Oberstufe mit einer Abschaffung der Bezirksschule kein Thema?

Nein, aus meiner Sicht wäre es jetzt der völlig falsche Moment, um eine solche Reform zu diskutieren. In der Schweiz gibt es verschiedene Oberstufenmodelle und jeder Kanton kennt noch eigene Nuancen. Das dreigliedrige Aargauer System mit einer leistungsstarken Bezirksschule ist breit akzeptiert. Es wird auch von abnehmenden Ausbildungsbetrieben und weiterführenden Schulen sehr geschätzt, darum sehe ich hier keinen Änderungsbedarf.