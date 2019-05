Der mögliche Ersatz von Atomkraftwerken durch Gaskraftwerke (siehe Artikel links) war auch an der Jahresversammlung des Nuklearforums Schweiz am Mittwoch in Baden ein Thema. Walter Nef, der von 1997 bis 2007 das AKW Beznau leitete, wies auf die Klimaproblematik hin. Fünf moderne Gaskombi-Kraftwerke würden so viel zusätzliches CO2 produzieren wie alle Autos in der Schweiz zusammen. Er blickte zurück in die 1960er-Jahre, als das AKW Beznau gebaut wurde, und sagte: Die Ziele der damaligen Strompolitik – eine günstige, ausreichende, sichere und vom Ausland möglichst unabhängige Stromversorgung sowie der Schutz von Wasser, Luft und Landschaft – seien mit der Kombination von Wasser- und Kernkraft erreicht worden.

FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler, Präsident des Nuklearforums, wies darauf hin, dass die Schweiz seit 2003 jeden Winter mehr Strom importiert als exportiert. In den letzten Jahrzehnten habe die Schweiz von einer hohen Versorgungssicherheit profitiert. Die Kernenergie habe seit Inbetriebnahme des AKW Beznau 1969 einen wichtigen Beitrag

dazu geleistet. Mit dem Wegfall der Kernkraftwerke im Rahmen der Energiestrategie 2050 zeichnet sich laut Nuklearforum ab, «dass die Stromversorgung unseres Landes noch stärker von Importen abhängig wird». Dies betrachtet Bigler mit Blick nach Deutschland und Frankreich mit Sorge. Laut der deutschen Bundesnetzagentur werde bis Winter 2022/2023 – nach dem Abschalten des letzten AKW in Deutschland – der Bedarf an Reservekraftwerken auf einen neuen Rekordwert von über 10 Gigawatt steigen. Auch Frankreich, der zweite grosse Stromlieferant der Schweiz, will seinen

Nuklearpark zurückfahren. (fh)