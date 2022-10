AKB-Stiftung «Lebensraum Aargau» wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen: Diese Projekte werden unterstützt Die gemeinnützige Stiftung «Lebensraum Aargau» wurde vor einem Jahr von der Aargauischen Kantonalbank (AKB) gegründet. Seitdem werden verschiedene Projekte aus allen Aargauer Regionen unterstützt.

Das Kammerorchester 65 aus Wettingen wird durch Beiträge der Stiftung «Lebensraum Aargau» unterstützt. zvg

Gemeinnützige, innovative und nachhaltige Projekte, welche den gesellschaftlichen Austausch fördern und die Lebensqualität erhöhen, können Beiträge von «Lebensraum Aargau» fordern. Dreimal jährlich werde gemäss Mitteilung über die Vergabe von Beiträgen entschieden. Die Bereiche Gesellschaft und Soziales, Gesundheit und Bewegung, Kunst und Kultur sowie Umwelt, Natur und Tiere werden unterstützt. In der folgenden Übersicht sehen Sie, welche Projekte unterstützt werden.

Der Frauentreff Aarau, die Tanzproduktion «Riverbed» (Bühne Aarau) und die Radiosendung «Happy Radio» auf Kanal K erhalten Beiträge der Stiftung. Weiter werden der neue Treffpunkt «Gilgen» in der Dorfmitte von Suhr, der Bau des Pumptracks Aarau (ab 2023) und die Instandsetzung des Salonwagens der ehemaligen Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) unterstützt. Gefördert werden auch die Theodora- Traumdoktoren des Kinderspitals Aarau sowie der Umbau des Haselhauses Biberstein.

Unterstützt werden die Neue Kurkapelle Baden, die Wettinger Kammerkonzerte, das Kammerorchester 65, der Konzertchor pro musica vocale aus Ennetbaden und der Wettinger Singkreis. Zeitgenössische Kunst ist im Bad zum Raben zu erleben, Tanz während drei Jahren auch um das Kurtheater Baden herum mit dem Prisma Kollektiv.

Die Einrichtung der Limmat-Trails zwischen Zürich und Baden, die Errichtung der Pumptracks Würenlingen und Niederrohrdorf sowie der Kulturweg in Remetschwil wurden unterstützt. Auch bei der Renovation des Alten Pfadiheims Rütibuck wurde mitgeholfen.

Das Pilotprojekt der Mütter- und Väterberatung Bezirk Baden «FF_Zuhause» bekommt Beiträge von der Stiftung. Den höchsten Betrag (90’000 Franken) erhielt das Projekt Doppeltür in Lengnau, das über das einmalige jüdisch-christliche Kulturerbe im Surbtal informiert und die Auseinandersetzung mit Religion, Toleranz, Integration und Migration fördert.

Einer der fünf von der Stiftung unterstützten Pumptracks liegt in Klingnau. Das Zimmermannhaus Brugg, die Konzerte am 6. Fröhlich-Tag, die Vindonissa Singers und die Freiluftausstellung «Art à la Carte» des Dieselvereins Unterwindisch und die Aufführung «Gib mir die Hand» von Tanz & Kunst mit 100 Schülerinnen und Schülern in der Klosterkirche Königsfelden werden gefördert. 2023 finden die Brugger Dokumentarfilmtage statt, die wie das Kellertheater Kaiserbühne in Kaiserstuhl für das Theater «Kunst» unterstützt werden.

Im Seetal lassen sich an verschiedenen Orten E-Bikes ausleihen. Die Stiftung unterstützt diese Tourismusinitiative, ebenso die Einrichtung von «Tischlein deck dich», die in Reinach die 14. Aargauer Abgabestelle von Lebensmitteln eingerichtet hat.

Der Bienenzüchterverein Olten hat Infotafeln am Lehrbienenstand in Boningen entlang des Radwegs nach Aarburg eingerichtet. Dafür hat der Verein einen Beitrag erhalten, ebenso die Ausstellung «wieso bloss parallel zur Welt» von Tom Karrer im Mokka Rubin. Unterstützt wurde zudem der Neubau des Buechehof Erlinsbach, der 50 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung einen Wohn- und Arbeitsplatz bietet.

Im Fricktal wurde die Ausstellung «Spitzentanz» von Daniel Waldner im Rehmann- Museum in Laufenburg unterstützt. Ein weiterer Beitrag ging an das Juniorinnen-Turnier des FC Rheinfelden 1909. Für Wanderer wurden die 25 Kilometer des Kunst- und Musikwegs durch das Untere Fricktal, den die Musikschule Rheinfelden zu ihrem 25 Jahr-Jubiläum errichtet hat, unterstützt.

Neben dem grossen Freilichttheater «Grabenstorf» in Sarmenstorf wurde das Stück «Häsli Häsli» der Theatergesellschaft Bünzen sowie das Open Air Stoppelfäld in Wohlen unterstützt. Die Stiftung hat zudem die Einrichtung eines Sinnesparcours am Haus Morgenstern in Widen und die ökologische Aufwertung der ARA durch den Natur- und Vogelschutzverein Eggenwil gefördert.

Die Beiträge in der Region Zofingen sind spartenmässig weit gestreut: Pumptracks in Strengelbach und Uerkheim, die Sanierung des Pfadihauses Zofingen und des CEVI-Huus’ Murgenthal wurden ebenso unterstützt wie das Hüttentanz-Festival Oftringen, der Auftritt des Gewandhaus-Orchesters im Kulturhaus West und die Konkret-Ausstellung im Kunsthaus Zofingen. Das Pilotprojekt Nachbarschaftshilfe wie auch die Einrichtung des biodiversen Generationsparks am Rosengarten liegen im Förderbereich von «Lebensraum Aargau». (fan)