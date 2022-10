AHV-Reform «Rentnerleben geniessen»: Alt Nationalrat Ueli Giezendanner ist gegen AHV-Alter 66 Der Aargauer Alt-Nationalrat Ueli Giezendanner spricht sich gegen das Rentenalter 66 aus. Parteikollegin Martina Bircher widerspricht ihm. Sie findet, man solle länger arbeiten.

«Wenn man das Leben lang gearbeitet hat, reicht das Rentenalter 65. Man muss noch ein wenig Mensch bleiben», so Aargauer Alt-Nationalrat Ueli Giezendanner. Er geniesst sein Leben in vollen Zügen und schätzt, dass er arbeiten darf, aber nicht mehr muss. Er findet, dass man in der Schweiz das Rentnerleben mit 65 Jahren geniessen soll und ist gegen eine weitere Erhöhung des AHV-Alters.

Anders sieht dies die Parteikollegin Martina Bircher, die dafür wirbt, länger zu arbeiten: «Wenn man heute 100 wird, zahlt man 47 Jahre lang ein und bezieht dann fast schon so lange AHV. Da merkt man bereits, dass das Gleichgewicht nicht stimmt.»

Die AHV sei nur bis 2032 gesichert, so Bircher. Für die jüngere Generation könnte es eng werden, daher findet die Nationalrätin, dass gerade die Jungen verpflichtet seien, jetzt bereits zu überlegen, wie es danach weitergehen soll. (cam)